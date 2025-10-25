دوري أبطال إفريقيا – بسيناريو مجنون.. أورلاندو بايرتس يودع من الدور التمهيدي

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

أورلاندو

ودّع أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا منافسات دوري الأبطال مبكرا من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة بركلات الترجيح بعد عودة مجنونة ومثيرة أمام سانت إلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

وكان سانت إلوي قد فاز بنتيجة 3-0 في ملعب لوبومباتشي معقل مازيمبي الأسبوع الماضي.

واحتاج أورلاندو للفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر من أجل العبور لمرحلة المجموعات.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسيا ضد برايتون خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا دوري NBA – تألق يانيس ولوكا وويمبانياما وكيري في افتتاحية الموسم بيدري: تقييمي لـ برشلونة 6 من 10.. وريال مدريد أصبح يلعب على الاستحواذ

وانتهى الشوط الأول بتقدم أورلاندو بهدف دون رد سجله ماسندي نيمتاجيلا في الدقيقة 39.

وأصبحت النتيجة 2-0 بهدف ثاني في الدقيقة 68 من توقيع يانيلا مبوثوما.

وخطف أوسين أبوليس التعادل في الثواني الأخيرة بتسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 90+5.

وفي ركلات الترجيح تفوق الفريق الكونغولي بنتيجة 5-4 وخطف بطاقة العبور لمرحلة المجموعات.

ويأمل الفريق الكونغولي في الوصول لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ويعد أفضل إنجاز للفريق هو الوصول لربع نهائي 1968 وحينها خسر بنتيجة 10-3 من هافيا كوناكري الغيني.

ووصل لوبوبو لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2009.

وشارك الفريق في آخر 3 نسخ من الكونفدرالية وكان أبرز ما وصل له هو مجموعات نسخة 2022-23.

أورلاندو بايرتس دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد قائمة بيراميدز – استمرار غياب رمضان صبحي أمام التأمين الإثيوبي بهدف عمر كمال.. الأهلي يكرر فوزه على إيجل نوار ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي الكشف عن موعد قرعتي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل 16 دقيقة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس 37 دقيقة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي 43 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515893/دوري-أبطال-إفريقيا-بسيناريو-مجنون-أورلاندو-بايرتس-يودع-من-الدور-التمهيدي