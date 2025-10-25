دوري أبطال إفريقيا – بسيناريو مجنون.. أورلاندو بايرتس يودع من الدور التمهيدي

ودّع أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا منافسات دوري الأبطال مبكرا من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة بركلات الترجيح بعد عودة مجنونة ومثيرة أمام سانت إلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

وكان سانت إلوي قد فاز بنتيجة 3-0 في ملعب لوبومباتشي معقل مازيمبي الأسبوع الماضي.

واحتاج أورلاندو للفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر من أجل العبور لمرحلة المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أورلاندو بهدف دون رد سجله ماسندي نيمتاجيلا في الدقيقة 39.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 ⒼⓄⒶⓁ: Bucs have reduced the overall margin! 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐄𝐥𝐨𝐢 𝐋𝐮𝐩𝐨𝐩𝐨 (𝗔𝗚𝗚: 1⃣➖3⃣) 🚨 LIVE 📺 SABC 2 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/tZMcKd1pNY — SABC Sport (@SABC_Sport) October 25, 2025

وأصبحت النتيجة 2-0 بهدف ثاني في الدقيقة 68 من توقيع يانيلا مبوثوما.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 ⒼⓄⒶⓁ: Bucs have reduced their deficit to just one! 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 2⃣➖0⃣ 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐄𝐥𝐨𝐢 𝐋𝐮𝐩𝐨𝐩𝐨 (𝗔𝗚𝗚: 2⃣➖3⃣) 🚨 LIVE 📺 SABC 2 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Nj8JtVihpV — SABC Sport (@SABC_Sport) October 25, 2025

وخطف أوسين أبوليس التعادل في الثواني الأخيرة بتسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 90+5.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 ⒼⓄⒶⓁ: Oswin Appollis' equalizer for Bucs! 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 3⃣➖0⃣ 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐄𝐥𝐨𝐢 𝐋𝐮𝐩𝐨𝐩𝐨 (𝗔𝗚𝗚: 3⃣➖3⃣) 🚨 LIVE 📺 SABC 2 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/v8TQrLvCZr — SABC Sport (@SABC_Sport) October 25, 2025

وفي ركلات الترجيح تفوق الفريق الكونغولي بنتيجة 5-4 وخطف بطاقة العبور لمرحلة المجموعات.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 Orlando Pirates are officially eliminated following a 4⃣➖5⃣ penalty shootout defeat against Saint-Éloi Lupopo! 🚨 LIVE 📺 SABC 2 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/lfD3Bodd0Q — SABC Sport (@SABC_Sport) October 25, 2025

ويأمل الفريق الكونغولي في الوصول لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ويعد أفضل إنجاز للفريق هو الوصول لربع نهائي 1968 وحينها خسر بنتيجة 10-3 من هافيا كوناكري الغيني.

ووصل لوبوبو لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2009.

وشارك الفريق في آخر 3 نسخ من الكونفدرالية وكان أبرز ما وصل له هو مجموعات نسخة 2022-23.