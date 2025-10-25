مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك ضد الجونة

أوضح فتحي جمال مدير التطوير الفني في الاتحاد المغربي آلية تحقيق النتائج في كافة الفئات، وقدّم نصيحة لعبد الحميد معالي لاعب الزمالك.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس العالم للشباب بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية بعد 3 أعوام من حصد المنتخب الأول للمركز الرابع في كأس العالم 2022.

وقال مدير التطوير الفني في الاتحاد المغربي عبر أون سبورت 2: "عبد الحميد معالي لم يوفق في انتقاله للزمالك، وكنت أفضل استمراره مع فريقه ليحصل على دقائق لعب أكثر لأن في هذه الفئة العمرية يجب أن يحظى بفرصة للنمو".

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي: جويو وبيدرو يقودان الهجوم ضد سندرلاند مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة

وأضاف "لكن بعض اللاعبين يفكرون في اسم النادي والأمور المالية والاجتماعية، وأتمنى أن يتدارك الموقف وأن يحصل على فرصة انتقال للمشاركة أكثر لأنه يبدو بأنه لا يحظى بالثقة الكافية للعب في الزمالك".

وعن تطور الكرة المغربية قال: "وضعنا استراتيجية برئاسة فوزي لقجع وهو لديه تصور طموح ويوفر كل التقنيات للمدربين لتحقيق الأهداف".

وأكمل "كان لدينا استمرارية وعمل موحد وأيضا عمل داخل وخارج الوطن، وبدأت النتائج تظهر تباعا بعد 2021 وبدأنا استثمار نتائج المنتخب في كأس العالم 2022 بشكل كبير وبعدها توالت الإنجازات".

وأردف "بدأنا بالمشاركات في فئات الناشئين قاريا والأمر يحتاج نفس طويل واستمرارية والتزام الجميع بمشروع الاتحاد".

وتابع "تحلينا بالموضوعية في اختيار المدربين، ولم نغلق الباب أمام وأثبت المدربين المحليين نجاح الرهان عليهم، وكلهم تدربوا تحت رعاية كاف وفيفا، وهم مؤهلين ومميزين، في رخصة كاف برو الأخيرة تواجد الركراكي وحسين عموتة والسكتوي ونبيل باها وجمال سلامي وكلهم مدربين وطنيين مميزين".

وواصل "الاتحاد المغربي وضع كل الإمكانيات لنواكب كيفية تطوير كل المدربين، وكنا سباقين في تنظيم محاضرات كاف برو للمدربين المغاربة، وعلي ماهر وطارق مصطفى ومن قبلهم حسن شحاتة كانوا من أوائل المدربين المصريين الحاضرين".

وتابع "الفارق ليس كبيرا بين مصر والمغرب بل لدينا الإيمان بالمدرب واللاعب الوطني وإذا أعطيتم الإمكانيات ستتحقق النتائج مع الوقت".

وأوضح "تواجدت في مصر للإشراف مع المسؤولين مع الاتحاد المصري على الرخص التدريبية ولاحظنا تواجد مدربين مميزين ومحترفين ويجب الثقة بهم لأن لديهم حس وطني أكثر من المدرب الأجنبي، والمدرب المحلي يكون مسؤول أكثر من المدرب الأجنبي من أجل تشريف وطنه وشعبه، ومصر بلد مميز ونقدّر مصر ونعرف قدرها على الصعيد القاري".

وأتم متمنيا "أتمنى أن يكون نهائي أمم إفريقيا بين مصر والمغرب، وأن تكون مباراة نهائية مميزة".

عبد الحميد معالي منتخب المغرب للشباب فتحي جمال
نرشح لكم
الكشف عن موعد قرعتي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا الجزيري: لن نفكر في بطولة السوبر إلا بعد مباراتي الدوري مؤتمر فيريرا: الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له يوميا ليهاجموا محمد السيد قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام إيجل نوار الكونفدرالية – الزمالك يفوز على ديكيداها ويتأهل لدور المجموعات بتسجيله في ديكيداها.. الجزيري يفصله هدف واحد لصناعة رقم للأجانب مع الزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا دقيقة | الكرة المصرية
دوري NBA – تألق يانيس ولوكا وويمبانياما وكيري في افتتاحية الموسم 6 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
بيدري: تقييمي لـ برشلونة 6 من 10.. وريال مدريد أصبح يلعب على الاستحواذ 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي 43 دقيقة | سعودي في الجول
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي 48 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) سندرلاند.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515885/مدير-التطوير-في-الاتحاد-المغربي-يكشف-سر-نهضة-الكرة-المحلية-ويوجه-رسالة-لـ-معالي