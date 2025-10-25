مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي

أوضح فتحي جمال مدير التطوير الفني في الاتحاد المغربي آلية تحقيق النتائج في كافة الفئات، وقدّم نصيحة لعبد الحميد معالي لاعب الزمالك.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس العالم للشباب بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية بعد 3 أعوام من حصد المنتخب الأول للمركز الرابع في كأس العالم 2022.

وقال مدير التطوير الفني في الاتحاد المغربي عبر أون سبورت 2: "عبد الحميد معالي لم يوفق في انتقاله للزمالك، وكنت أفضل استمراره مع فريقه ليحصل على دقائق لعب أكثر لأن في هذه الفئة العمرية يجب أن يحظى بفرصة للنمو".

وأضاف "لكن بعض اللاعبين يفكرون في اسم النادي والأمور المالية والاجتماعية، وأتمنى أن يتدارك الموقف وأن يحصل على فرصة انتقال للمشاركة أكثر لأنه يبدو بأنه لا يحظى بالثقة الكافية للعب في الزمالك".

وعن تطور الكرة المغربية قال: "وضعنا استراتيجية برئاسة فوزي لقجع وهو لديه تصور طموح ويوفر كل التقنيات للمدربين لتحقيق الأهداف".

وأكمل "كان لدينا استمرارية وعمل موحد وأيضا عمل داخل وخارج الوطن، وبدأت النتائج تظهر تباعا بعد 2021 وبدأنا استثمار نتائج المنتخب في كأس العالم 2022 بشكل كبير وبعدها توالت الإنجازات".

وأردف "بدأنا بالمشاركات في فئات الناشئين قاريا والأمر يحتاج نفس طويل واستمرارية والتزام الجميع بمشروع الاتحاد".

وتابع "تحلينا بالموضوعية في اختيار المدربين، ولم نغلق الباب أمام وأثبت المدربين المحليين نجاح الرهان عليهم، وكلهم تدربوا تحت رعاية كاف وفيفا، وهم مؤهلين ومميزين، في رخصة كاف برو الأخيرة تواجد الركراكي وحسين عموتة والسكتوي ونبيل باها وجمال سلامي وكلهم مدربين وطنيين مميزين".

وواصل "الاتحاد المغربي وضع كل الإمكانيات لنواكب كيفية تطوير كل المدربين، وكنا سباقين في تنظيم محاضرات كاف برو للمدربين المغاربة، وعلي ماهر وطارق مصطفى ومن قبلهم حسن شحاتة كانوا من أوائل المدربين المصريين الحاضرين".

وتابع "الفارق ليس كبيرا بين مصر والمغرب بل لدينا الإيمان بالمدرب واللاعب الوطني وإذا أعطيتم الإمكانيات ستتحقق النتائج مع الوقت".

وأوضح "تواجدت في مصر للإشراف مع المسؤولين مع الاتحاد المصري على الرخص التدريبية ولاحظنا تواجد مدربين مميزين ومحترفين ويجب الثقة بهم لأن لديهم حس وطني أكثر من المدرب الأجنبي، والمدرب المحلي يكون مسؤول أكثر من المدرب الأجنبي من أجل تشريف وطنه وشعبه، ومصر بلد مميز ونقدّر مصر ونعرف قدرها على الصعيد القاري".

وأتم متمنيا "أتمنى أن يكون نهائي أمم إفريقيا بين مصر والمغرب، وأن تكون مباراة نهائية مميزة".