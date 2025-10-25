انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(2) سندرلاند.. خسارة البلوز

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - تشيلسي ضد نوتنيجام فورست

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد سندرلاند في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز سندرلاند بهدفين لهدف

ق 90+6: جوووول قاتل من سندرلاند شمس الدين طالبي

ق 22: جوووووووول التعادل ويلسون

ق4. جوووول أول لتشياسي عن طريق جارناتشو بعد عمل فردي رائع.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز
