انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(2) سندرلاند.. خسارة البلوز
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 17:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد سندرلاند في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
نهاية المباراة بفوز سندرلاند بهدفين لهدف
ق 90+6: جوووول قاتل من سندرلاند شمس الدين طالبي
ق 22: جوووووووول التعادل ويلسون
ق4. جوووول أول لتشياسي عن طريق جارناتشو بعد عمل فردي رائع.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
