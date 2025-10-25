تشكيل تشيلسي: جويو وبيدرو يقودان الهجوم ضد سندرلاند
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سندرلاند.
ويلتقي تشيلسي مع سندرلاند على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد ثنائي هجومي مكون من جواو بيدرو ومارك جويو.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: ريس جيمس - جوش أتشيمبونج - تريفو تشالوباه - مارك كوكوريا.
الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو ماريسكا - بيدرو نيتو - أليخاندرو جارناتشو.
الهجوم: مارك جويو - جواو بيدرو.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الصدارة، بينما يحتل سندرلاند المركز السابع برصيد 14 نقطة.
