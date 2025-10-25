الكشف عن موعد قرعتي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 11:54

كتب : محمد عبد العظيم

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2018

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعتي دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستقام القرعتين في مدينة جوهانسبيرج يوم 3 نوفمبر المقبل.

وسيتم بث القرعتين بشكل مباشر عبر حسابات كاف على وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار متعلقة:
منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا كرة نسائية – مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا كرة نسائية - منتخب مصر يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي طاقمه الرئيسي أمام إيجل نوار

البث سيبدأ بقرعة الكونفدرالية في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، قبل أن تقام قرعة دوري الأبطال في تمام الثالثة.

ويشارك في دوري أبطال من مصر كل من الأهلي وبيراميدز.

بينما يلعب المصري والزمالك في كأس الكونفدرالية.

بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما توج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية.

دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية كاف
نرشح لكم
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا الجزيري: لن نفكر في بطولة السوبر إلا بعد مباراتي الدوري مؤتمر فيريرا: الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له يوميا ليهاجموا محمد السيد قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام إيجل نوار الكونفدرالية – الزمالك يفوز على ديكيداها ويتأهل لدور المجموعات بتسجيله في ديكيداها.. الجزيري يفصله هدف واحد لصناعة رقم للأجانب مع الزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا دقيقة | الكرة المصرية
دوري NBA – تألق يانيس ولوكا وويمبانياما وكيري في افتتاحية الموسم 6 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
بيدري: تقييمي لـ برشلونة 6 من 10.. وريال مدريد أصبح يلعب على الاستحواذ 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي 43 دقيقة | سعودي في الجول
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي 48 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) سندرلاند.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515871/الكشف-عن-موعد-قرعتي-دور-المجموعات-لدوري-أبطال-إفريقيا-والكونفدرالية