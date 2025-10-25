الكشف عن موعد قرعتي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعتي دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستقام القرعتين في مدينة جوهانسبيرج يوم 3 نوفمبر المقبل.

وسيتم بث القرعتين بشكل مباشر عبر حسابات كاف على وسائل التواصل الاجتماعي.

البث سيبدأ بقرعة الكونفدرالية في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، قبل أن تقام قرعة دوري الأبطال في تمام الثالثة.

ويشارك في دوري أبطال من مصر كل من الأهلي وبيراميدز.

بينما يلعب المصري والزمالك في كأس الكونفدرالية.

بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما توج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية.