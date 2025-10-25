مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد

تستكمل اليوم مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

مودرن سبورت × المقاولون العرب.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

مانشستر يونايتد × برايتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × إيجل نوار.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

جيرونا × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إسبانيول × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 5.

أتلتيك بلباو × خيتافي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

بارما × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نابولي × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كريمونيسي × أتالانتا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

بريست × باريس سان جيرمان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

موناكو × تولوز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

لانس × أولمبيك مارسيليا.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

هوفنهايم × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هامبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا دورتموند × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الحزم × النصر.. 9:00 مساء - ثمانية.

