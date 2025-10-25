مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

تستكمل اليوم مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

مودرن سبورت × المقاولون العرب.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

مانشستر يونايتد × برايتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × إيجل نوار.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

جيرونا × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إسبانيول × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 5.

أتلتيك بلباو × خيتافي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

بارما × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نابولي × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كريمونيسي × أتالانتا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

بريست × باريس سان جيرمان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

موناكو × تولوز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

لانس × أولمبيك مارسيليا.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

هوفنهايم × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هامبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا دورتموند × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الحزم × النصر.. 9:00 مساء - ثمانية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

مواعيد مباريات السبت الأهلي دوري أبطال إفريقيا الدوري الإنجليزي ليفربول
