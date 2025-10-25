مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 10:40
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
حرس الحدود × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
مودرن سبورت × المقاولون العرب.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإنجليزي
تشيلسي × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
مانشستر يونايتد × برايتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
برينتفورد × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي × إيجل نوار.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
جيرونا × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
إسبانيول × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 5.
أتلتيك بلباو × خيتافي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
بارما × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
نابولي × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
كريمونيسي × أتالانتا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
بريست × باريس سان جيرمان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
موناكو × تولوز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
لانس × أولمبيك مارسيليا.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
هوفنهايم × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هامبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
آينتراخت فرانكفورت × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
أوجسبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا دورتموند × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
الدوري السعودي
الحزم × النصر.. 9:00 مساء - ثمانية.
