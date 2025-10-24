منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

احتفال كريستوفر مابولولو بهدف أنجولا ضد بوركينا فاسو

يستعد منتخب أنجولا لمواجهة منافسه الأرجنتين وديا في نوفمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مواجهة خصمه أنجولا يوم 14 نوفمبر القادم في إسبانيا.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

