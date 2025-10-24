الجزيري: لن نفكر في بطولة السوبر إلا بعد مباراتي الدوري

شدد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على أن فريقه لن يفكر في بطولة السوبر إلا بعد مباراتي الدوري.

وفاز الزمالك على منافسه ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وقال اللاعب التونسي لقناة أون سبورت: "بطولة الكونفدرالية مهمة ونسعى للتتويج بها ونركز عليها وكذلك على بطولة الدوري لكن لن نفكر في السوبر المصري إلا بعد لعب مباراتي الدوري".

وأتم "أسعى للانضمام إلى منتخب تونس للعب في كأس أمم إفريقيا".

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد.

ويفصل الجزيري هدف واحد فقط لمعادلة اليمني علي محسن متصدر قائمة هدافي الأجانب في الزمالك.

وتمكن الجزيري من تسجيل 46 هدفا مع الزمالك بينما علي محسن 47 هدفا.

وكان الزمالك قد انتصر بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ليكون الإجمالي 7-0.

وبهذا الفوز تمكن الزمالك من الوصول إلى دور المجموعات للبطولة الإفريقية.