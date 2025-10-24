قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام إيجل نوار

أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة مباراة إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الفريق محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، وأحمد رضا لاعب الوسط.

ويستمر غياب أشرف داري وحسين الشحات ومحمد شريف للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي – عمر كمال – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – محمد شكري – مصطفى العش – محمد هاني

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: نيتس جراديشار – أحمد عبد القادر – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر

وكان الأهلي فاز على بطل بوروندي بنتيجة 1-0 بهدف عكسي في الذهاب الأسبوع الماضي.

وأجُرى الاجتماع الفني للمباراة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ وذلك لتحديد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل.

فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

حضر الاجتماع من الأهلي: سمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح، المنسق الأمني، ومحمد أسامة ووائل محمد إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي والوفد الإداري لفريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وتقام المباراة غدا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى مرحلة المجموعات.