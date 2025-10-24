عقوبات الجولة الـ 11 - تغريم الأهلي وإيقاف جماهيره بسبب السباب الجماعي

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الـ 11 من المرحلة الأولى للدوري الممتاز.

وجاءت العقوبات على النحو التالي

مباراة المقاولون العرب وإنبي:

إيقاف عمر طارق مصطفى داود لاعب فريق المقاولون العرب مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أجيري جواكيم لاعب فريق المقاولون العرب مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف محمد عبد اللطيف عوض الله أحمد لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عصام أمين سليمان الفيومي لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف وسام إسماعيل محمد دسوقي، مدرب حراس مرمى فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لعصام أمين سليمان لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والاعتراض على قرارات الحكم.

مباراة الجونة والبنك الأهلي:

إيقاف ممدوح إبراهيم إبراهيم سلامة، مدرب حراس مرمى فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد وبتروجت:

إيقاف أحمد إبراهيم عبد العزيز رضوان لاعب فريق زد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ماتا ماجاسا، لاعب فريق زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش:

إيقاف هيثم شعبان توفيق، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري:

إيقاف مروان عطية فهيم غلاب لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد نبيل عاشور "كوكا" لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق الأهلي قيمتها 150000 جنيه ومنع المتواجدين من حضور مباراة واحدة وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد نادي منافس.

إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب، لاعب فريق الاتحاد السكندري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة

مباراة المصري وسموحة:

إيقاف صلاح محسن محمد شلبي لاعب فريق المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.