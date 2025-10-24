مؤتمر أرتيتا: الأقوى دفاعا يتوج بالدوري باستثناء أرسنال.. وهذا موقف جابرييل أمام بالاس

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

شكك ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، في إمكانية مشاركة جابرييل مدافع الفريق أمام كريستال بالاس.

ويستضيف أرسنال، منافسه كريستال بالاس في الجولة التاسعة في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل.

وأوضح أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي "سيتعين علينا الانتظار الـ 24 ساعة لمعرفة إذا كان كان سيكون متاحا للعب أمام كريستال بالاس أم لا".

وسجل جابرييل الهدف الأول لفريقه في شباك أتليتكو مدريد والتي انتهت بفوز الجانرز برباعية نظيفة، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 72 ويحل كريستيان موسكيرا بدلا منه.

كما أعلن أرتيتا عن غياب نوني مادويكي، وكاي هافرتز، ومارتن أوديجارد، عن مباراة الأسبوع القادم.

ويعتبر أرتيتا أن مباراة كريستال بالاس ستكون خاصة لـ إيبيريتشي إيزي: "ستكون مباراة خاصة لما قدمه مع كريستال بالاس لكن التركيز ينصب على الفريق".

وانضم إيزي إلى أرسنال شهر أغسطس الماضي قادما من كريستال بالاس بعقد طويل الأمد مقابل 68 مليون جنيه إسترليني.

وعن الاعتماد على الكرات الثابتة، رد أرتيتا "لا أرى كرة القدم مثل اللعب المفتوح والكرات الثابتة، أرى اللعبة بطريقة مختلفة."

وأضاف "لقد أولينا هذا الجانب من اللعبة الأهمية التي يستحقها. علينا أن نستغل ما لدينا ونكون فعالين."

وأكمل "قبل عشر سنوات كانت لدي رؤية وحاولت تنفيذ تلك الطريقة، وأنا محاط بأفضل الأشخاص لتنفيذها."

وتحدث عن عمق تشكيلة فريقه "أود أن أشركهم جميعًا، عانينا من نقصٍ كبيرٍ في بعض الأحيان خلال السنوات القليلة الماضية."

وأتم تصريحاته عن تحقيق أرقام دفاعية، قائلاً "الفرق التي تتمتع بأفضل سجلات دفاعية في معظم الأوقات، باستثناء المواسم الثلاثة الماضية، عادة ما تفوز بالدوري، لذا فإن الإحصائيات ضدنا".

وحصد أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الموسم الماضي خلف ليفربول، رغم أنه كان الأقوى دفاعا في الموسم بعد تلقيه 34 هدفا.

كما حصد أرسنال المركز الثاني في موسم 2023 - 2024 خلف مانشستر سيتي، رغم أنه كان الأقوى دفاعا بعد تلقيه 29 هدفا.

واختتم عن تحطيم رقم تشيلسي القياسي باستقبال 15 هدفا فقط في الدوري في موسم واحد ""هذا النوع من الأرقام القياسية يُفضي في النهاية إلى الألقاب والجوائز التي نطمح إليها. كلما حققنا المزيد من الإنجازات، اقتربنا من تحقيقها".

