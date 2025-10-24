تشكيل الزمالك - عودة شيكو بانزا ومعالي.. ومحمد السيد أساسي أمام ديكيداها

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان في تمام السادسة مساء الجمعة على استاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

وقرر فيريرا الدفع بـ محمد السيد لاعب وسط منتخب الشباب، أساسي لأول مرة، ضمن 6 تغييرات في التشكيل الأساسي للفريق عن المواجهة السابقة التي انتهت بفوز الزمالك بسداسية نظيفة.

كما يشارك شيكو بانزا أساسيا لأول مرة منذ مباراة وادي دجلة في الدوري يوم 31 أغسطس الماضي، وكذلك يتواجد عبد الحميد معالي أساسي للمرة الثانية بعد خوضه مباراة الجونة في شهر سبتمبر الماضي من بدايتها.

ويبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - خوان بيزيرا - عمرو ناصر - عدي الدباغ.

وانتصر الزمالك ذهابا بنتيجة 6-0 ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

ويحمل الزمالك لقب المسابقة مرتين في 2019 و2024 وكلاهما تحقق على حساب نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الموسم الماضي.

ويغيب كل من صلاح مصدق ومحمود جهاد وآدم كايد ونبيل عماد وناصر منسي ومحمد شحاتة بسبب عدم تعافيهم بشكل كامل من الإصابات.