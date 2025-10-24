مؤتمر جوارديولا - عن موقف المصابين وعقدة أستون فيلا.. وفقدان ووكر

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن استمرار غياب اللاعبين المصابين عن مواجهة أستون فيلا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا الخامسة مساء الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب فيلا بارك.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللاعبون الذين غابوا ضد فياريال ما زالوا غير جاهزين".

وحقق مانشستر سيتي الفوز على حساب فياريال بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة غياب رودري، وخوسانوف.

وأوضح مدرب مانشستر سيتي "خوسانوف قريب من العودة، ولكنه غير جاهز بعد الإصابة التي تعرض لها في مكان خطير".

وعن جاهزية نيكو جونزاليس، رد جوارديولا "لم أقابل الأطباء، سنرى اليوم وغدا، كان يعاني من شيء ما بقدميه".

وخرج جونزاليس للإصابة بعد 57 دقيقة من مباراة فياريال ليحل ماتيو كوفاسيتش بدلا منه.

وعن خصمه أستون فيلا ومدربه أوناي إيمري، قال "أشعر بالإعجاب تجاه إيمري، فهو ثابت ومستعد جيدًا."

وأضاف "إنهم ليسوا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لقد شاركوا الموسم الماضي وسببوا الكثير من المشاكل، إنه فريق منظم جيدًا، ومستوى عالٍ من الأداء، وهذه واحدة من أصعب المباريات خارج أرضنا طوال الموسم."

وردا على غياب مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز على ملعب فيلا بارك منذ ديسمبر 2021، أوضح جوارديولا: "كانوا أفضل بكثير منا في المباراتين اللتين لعبناهما في فيلا بارك. نأمل أن يكون الأمر مختلفًا يوم الأحد."

وتحدث جوارديولا عن سباق المنافسة على اللقب " نأمل أن نتمكن من التواجد في سباق اللقب على الدوري الإنجليزي، تجاوزنا نتائج أول 3 مباريات، والآن يبدو أن ليفربول تجاوز خسائره، ليفربول وأرسنال حاضران بقوة وسينافس فريق آخر معهما، وأتمنى أن نتواجد في هذا السابق".

وتابع "نلعب بشكل جيد، ولكننا بحاجة إلى تقديم الأفضل، فليس لدينا الثبات لمدة 90 دقيقة".

وأكمل تصريحات عن استخدام اللاعبين لوسائل التواصل الاجتماعي: "أحترم الحياة الخاصة للاعبين، الشيء الأهم هو أن يحترموا النادي، وغير ذلك يمكنهم فعل ما يشاؤون".

وأثنى على أداء ماتياس نونيز "يمكن أن يكون ظهير أيمن رائع، لأنه لاعب وسط يتمته بلياقة بدنية لا تصدق، وبإمكانه أن يصبح من بين الأفضل، الأمر متروك له".

وأتم جوارديولا حديثه عن لعب رميات التماس الطويلة بطريقة تشبه الركنية "هو سلاح يجب علينا التكيف معه، كان علينا التعاقد مع لاعب يتمتع بأكتاف وأذرع قوية للعب تلك الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ولكننا لا نملك هذه الميزة".

واختتم "قبل ذلك كان لدينا كايل ووكر ولكن لم نستغله، وهو اتجاه شائع الآن في العديد من الأندية، أشبه بالركلة الركنية.. برينتفورد وتوتنام وأرسنال يفعلون ذلك، ولا يهم إن كنت أحب ذلك أم لا، إنه سلاح وعلينا التكيف معه".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرسنال، ومتفوقا على أرسنال وبورنموث صاحبي المركزين الثالث والرابع برصيد 14 نقطة.

