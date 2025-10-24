دوري المحترفين - عمرو أنور مديرا فنيا لـ بلدية المحلة

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 15:32

كتب : FilGoal

عمرو أنور

أعلن نادي بلدية المحلة تعيين عمرو أنور مديرا فنيا لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف.

ورحل عبد الرؤوف من منصبه بعد الخسارة من مسار بنتيجة 1-0 في الجولة 10 من الدوري المحترفين.

وقاد عبد الرؤوف البلدية حتى الآن في 9 مباريات حقق 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم.

ويتذيل البلدية الترتيب برصيد 4 نقاط ودون فوز حتى الآن.

وستكون تلك ثالث تجربة لعمرو أنور في دوري المحترفين بعدما قاد فريقي طنطا ووي من قبل.

من هو عمرو أنور؟

لاعب وسط الأهلي السابق والذي بدأ مسيرته مع الفريق في تسعينيات القرن الماضي، واعتزل بقميص القناة عام 2000.

وسبق أن درب فريق شباب الأهلي ثم خاض تجربة المدرب مع أنور سلامة في الاتحاد الليبي وفريق الشباب لفريق الاتحاد السعودي.

وتولى تدريب الفريق الأول للاتحاد جدة بشكل مؤقت وبعدها قاد فريق الرياض.

ومؤخرا قاد طنطا للتأهل من الدرجة الثالثة لدوري المحترفين ونافس على بطاقة التأهل حتى الأنفاس الأخيرة للدوري الممتاز في الموسم التالي.

وقضى الموسم الماضي مدربا لصفوف نادي وي في دوري المحترفين.

