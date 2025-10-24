خبر في الجول - استقرار على عودة حازم إمام لمنصبه السابق في الزمالك

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 15:20

كتب : إبراهيم رمضان

استقر نادي الزمالك على عودة حازم إمام لتولي منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين.

وتقدم حازم إمام باستقالته من منصبه في الفترة الحالية وقدمها إلى عبد الناصر محمد مدير الكرة.

وحسبما علم FIlGoal.com فإن حازم سيعود لشغل نفس المنصب الذي تولاه قبل أن ينضم للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة يانيك فيريرا المدير الفني.

ويشغل حازم المنصب رفقة تامر عبد الحميد تحت قيادة بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم.

وكان قد فاز الزمالك على منافسه ديكاداها الصومالي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وللمرة الأولى يسجل عمرو ناصر وأحمد شريف لصالح الزمالك بعد انضمامهم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد التونسي سيف الدين الجزيري للتسجيل مع الزمالك بعد 5 أشهر من عدم التسجيل.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها الجزيري إلى الموسم الماضي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الصومالي في لقاء الإياب اليوم الجمعة.

