مؤتمر ماريسكا: عودة ديلاب وموعد مشاركته.. وبيدرو يفضل اللعب بجوار المهاجم

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - تشيلسي - بنفيكا

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه بات بدون إصابات بعد عودة ليام ديلاب.

وتعرض ديلاب لإصابة في أوتار الركبة مع بداية الموسم أبعدته عن المشاركة في المباريات.

وأوضح ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سندرلاند، أن ديلاب شارك في التدريبات مع الفريق يوم الخميس لأول مرة.

أخبار متعلقة:
ماريسكا: أعامل لاعبي تشيلسي مثل أطفالي الثالث على التوالي.. تشيلسي يفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس

وأكمل "لن يكون ليام ديلاب متاحا لمباراة الغد أمام سندرلاند، ولكن في المباراة التالية ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة سيكون جاهزا."

ويلتقي تشيلسي أمام سندرلاند الخامسة مساء السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وتحدث المدرب الإيطالي عن فوز فريقه الكبير أمام أياكس بدوري الأبطال: "أخبرت اللاعبين بعد الفوز أمام أياكس أننا سعداء بالفوز، ولكن أهم ما في تلك المباراة هو ترك إنزو ضربة الكرة ليسددها إستيفاو، لأن ذلك يظهر مدى تماسك الفريق، وهذا ما نحتاجه إذا أردنا تحقيق إنجاز مهم".

وأضاف "أندري سانتوس وجواو بيدرو يساعدان إستيفاو كثيرًا لأنهما كانا يسبقانه في اللعب بأوروبا".

وحقق تشيلسي الفوز على حساب أياكس بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن إمكانية خروج مارك جويو للإعارة مجددا حال عودة ليام ديلاب للياقته، رد "نحن مازلنا في أكتوبر، لا أعرف في كرة القدم تتغير الأمور بسرعة كبيرة".

وتابع "مارك جويو لاعب نموذجي في مركز المهاجم، يتمتع بقوة بدنية عالية، وبإمكانه التحسن والقيام بأمور بشكل أفضل".

وأضاف "مارك جويو سيشارك في المباريات، وجواو بيدرو عندما يكون بجانبه مهاجم رقم 9 فإنه يلعب بشكل أفضل".

وأكمل "جويو بعد عودته من سندرلاند تحدث معه وأخبرته أن أسلوبه في التدريب لم يعجبني، كان بحاجة للتغيير، ولقد تغير وحصل على الفرصة".

وأتم "لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب المتميزين والموهوبين، وأهم ما يهمني هو مساعدتهم يومًا بعد يوم على التطور والتحسن. إنها الطريقة الوحيدة لتطوير الفريق إذا استطعنا مساعدة اللاعبين.".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي ديلاب ماريسكا
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: الأقوى دفاعا يتوج بالدوري باستثناء أرسنال.. وهذا موقف جابرييل أمام بالاس مؤتمر جوارديولا - عن موقف المصابين وعقدة أستون فيلا.. وفقدان ووكر مؤتمر سلوت عن الخطأ الصغير وحاجة كيركيز وجاكبو لتواصل أفضل أوين: لا يجب التشكيك في صلاح.. وسببان لتراجع مستواه سلوت: آخر شيء أقلق بشأنه هو عودة صلاح للتسجيل كييزا لاعب شهر سبتمبر في ليفربول إيكيتيكي يختار صلاح ضمن أفضل 3 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سكاي: اجتماع سري بين مسؤولي بايرن ووكيل مارك جيهي
أخر الأخبار
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(0) الهلال.. بداية قوية دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف سبب غياب الشناوي عن قائمة الأهلي أمام إيجل نوار 3 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له يوميا ليهاجموا محمد السيد 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الاتحاد السعودي - بنزيمة وعوار أساسيان أمام الهلال 12 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل الهلال - داروين وليوناردو في الهجوم أمام الاتحاد 14 دقيقة | سعودي في الجول
كرة نسائية – مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا 22 دقيقة | رياضة نسائية
الخطيب: كنت أقضي في الأهلي أكثر من 8 ساعات.. فهو صاحب الفضل عليَّ وعلى الجميع 36 دقيقة | الدوري المصري
ضاع الأمل الأخير.. رفض استئناف برشلونة لاستعادة فليك في الكلاسيكو 39 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515834/مؤتمر-ماريسكا-عودة-ديلاب-وموعد-مشاركته-وبيدرو-يفضل-اللعب-بجوار-المهاجم