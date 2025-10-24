مؤتمر ماريسكا: عودة ديلاب وموعد مشاركته.. وبيدرو يفضل اللعب بجوار المهاجم

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه بات بدون إصابات بعد عودة ليام ديلاب.

وتعرض ديلاب لإصابة في أوتار الركبة مع بداية الموسم أبعدته عن المشاركة في المباريات.

وأوضح ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سندرلاند، أن ديلاب شارك في التدريبات مع الفريق يوم الخميس لأول مرة.

وأكمل "لن يكون ليام ديلاب متاحا لمباراة الغد أمام سندرلاند، ولكن في المباراة التالية ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة سيكون جاهزا."

ويلتقي تشيلسي أمام سندرلاند الخامسة مساء السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وتحدث المدرب الإيطالي عن فوز فريقه الكبير أمام أياكس بدوري الأبطال: "أخبرت اللاعبين بعد الفوز أمام أياكس أننا سعداء بالفوز، ولكن أهم ما في تلك المباراة هو ترك إنزو ضربة الكرة ليسددها إستيفاو، لأن ذلك يظهر مدى تماسك الفريق، وهذا ما نحتاجه إذا أردنا تحقيق إنجاز مهم".

وأضاف "أندري سانتوس وجواو بيدرو يساعدان إستيفاو كثيرًا لأنهما كانا يسبقانه في اللعب بأوروبا".

وحقق تشيلسي الفوز على حساب أياكس بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن إمكانية خروج مارك جويو للإعارة مجددا حال عودة ليام ديلاب للياقته، رد "نحن مازلنا في أكتوبر، لا أعرف في كرة القدم تتغير الأمور بسرعة كبيرة".

وتابع "مارك جويو لاعب نموذجي في مركز المهاجم، يتمتع بقوة بدنية عالية، وبإمكانه التحسن والقيام بأمور بشكل أفضل".

وأضاف "مارك جويو سيشارك في المباريات، وجواو بيدرو عندما يكون بجانبه مهاجم رقم 9 فإنه يلعب بشكل أفضل".

وأكمل "جويو بعد عودته من سندرلاند تحدث معه وأخبرته أن أسلوبه في التدريب لم يعجبني، كان بحاجة للتغيير، ولقد تغير وحصل على الفرصة".

وأتم "لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب المتميزين والموهوبين، وأهم ما يهمني هو مساعدتهم يومًا بعد يوم على التطور والتحسن. إنها الطريقة الوحيدة لتطوير الفريق إذا استطعنا مساعدة اللاعبين.".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

