مؤتمر سلوت عن الخطأ الصغير وحاجة كيركيز وجاكبو لتواصل أفضل

طالب أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بالصبر على فريقه بعد التعاقدات العديدة التي أبرمها في الصيف الحالي، وكذلك أوضح سبب عدم تألق ميلوش كيركيز حتى الآن.

ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "كل الفرق الكبيرة لديها أكثر من 11 لاعب وبعد التعاقدات الصيفية وحتى مع فزنا في 7 مباريات متتالية أشعر بأننا في حاجة للتطور، خسرنا 4 مباريات 3 منها خارج الأرض، طبيعي مع التغييرات، لكن علينا إيجاد طريقة للنمو معا".

وأضاف "في الوقت الحالي خطأ صغير واحد يكلفنا هدفا، علينا أن نتأكد من فعل كل شيء بشكل مثالي، أحيانا في بعض اللحظات نكون غير محظوظين، وفي مثل هذا الوقت عليك أن تكون متكاملا".

وعن فلوريان فيرتز قال: "أحببت أسلوب لعب فيرتز لكن خسارة المباراة أمام مانشستر يونايتد تعني سماع الأشياء السلبية، لكن في الأربعاء صنعنا نفس العدد من الفرص من لعب مفتوح أكثر من قبل".

وأكمل عن كيركيز قائلا: "ضممنا كيركيز لأنه يجلب الكثير من الطاقة دفاعيا وهجوميا، لم يكن محظوظا لأن جاكبو قوته الرئيسية هي الدخول للعمق والتسديد".

وأتم "أظهرنا بعض اللقطات لكودي كان فيها كيركز الخيار الأمثل، يحتاجون لإيجاد تواصل أفضل من الحالي".

وكان سلوت قد أظهر دعمه وثقته في محمد صلاح بعد تعرضه لنقد عقب صيامه التهديفي في الفترة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 8 مباريات بعد 3 جولات تعرض خلالها للخسارة.

ويحتل برينتفورد المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.