أوين: لا يجب التشكيك في صلاح.. وسببان لتراجع مستواه

يرى مايكل أوين نجم ليفربول السابق، أن تراجع مستوى محمد صلاح مجرد لحظة عابرة، ومؤقتة.

وأوضح أوين في تصريحات لـ سكاي بت: "صلاح يُسجل الأهداف منذ سنوات طويلة، لن يُفاجأ أحد إذا سجل في مباراته التالية".

وأكمل "إذا كان هناك أي شخص في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يجب أن تشك فيه، فهو صلاح".

كما أرجع تراجع مستواه إلى أحد سببين "إذا كان هناك سبب آخر، فقد يكون العمر عاملاً مؤثرًا، فهو الآن في الثالثة والثلاثين من عمره، اعتزلت في هذا العمر، ولا يُمكن الاستمرار للأبد، هذا أحد الأسباب المحتملة."

وأضاف السبب الآخر "ترنت ألكسندر أرنولد لم يعد يُمرر له الكرات، لقد تغيرت الديناميكية. يلعب كونور برادلي بشكل مختلف؛ فهو يسعى للركض خلف صلاح بدلاً من تمرير الكرة إليه."

وسرد "لقد أجريت بعض التحليلات والتي أظهرت أن صلاح يستقبل الكرة حوالي 10 في المائة أعمق من متوسط الموسم الماضي، لم تتغير التكتيكات، لكن الأفراد تغيروا."

وأتم "كل لاعب هجومي يمر بفترة كهذه. على الأرجح إنه مجرد تعثر عابر، وسيتعافى قريبًا، لكنها قد تكون مزيجًا من كل ما سبق."

وحذف محمد صلاح قائد منتخب مصر صورته الشخصية بقميص ليفربول من على حسابه بموقع "إكس".

وربط المتابعون حول العالم بتصرف صلاح عقب مواجهة ليفربول أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا مباشرة، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وشارك صلاح في آخر ربع ساعة من المباراة كبديل بعد حسم المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأنهى ليفربول سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد حذف صورته الشخصية على موقع إكس عبر المباراة مباشرة مع أبنائه بدلا من صورته بقميص ليفربول.

كما حذف قائد منتخب مصر تعريف "لاعب في نادي ليفربول" أيضا من على موقع إكس.

وكان جيمي كاراجر أسطورة ليفربول قد صرح بأن محمد صلاح لم يعد يستحق مكانا مضمونا في التشكيل الأساسي للفريق، بعد تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة.

صلاح فشل في التسجيل من اللعب المفتوح خلال آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، وهي أطول فترة له منذ انضمامه إلى ليفربول، كما أهدر فرصتين كبيرتين في الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الأحد.

صلاح البالغ 33 عاما جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي لعامين إضافيين.

وخاض محمد صلاح 12 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في ستة أهداف بتسجيل 3 وصناعة مثلهم.

