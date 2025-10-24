سلوت: آخر شيء أقلق بشأنه هو عودة صلاح للتسجيل

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 14:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أرني سلوت

يثق أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول في عودة محمد صلاح نجم الفريق للتسجيل من جديد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتلقى صلاح مؤخرا نقد وهجوم من المحللين في الدوري الإنجليزي بسبب تراجع أداءه الهجومي وغيابه عن تسجيل الأهداف.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل لقاء برينتفورد: "أداء محمد صلاح؟ أي لاعب يمر بفترة صعبة، الأهداف لها تأثيرها على آراء الناس، وأريد أن أُظهر للجميع ما نفعله بشكل جيد".

وأضاف "اللاعبون يهدرون فرصا لأنهم بشر، ولم نعتد على صلاح إهدار الفرص".

وأكمل "الشيء الأساسي وهو أن صلاح دائما يسجل لليفربول، آخر شيء أقلق بشأنه هو عودة صلاح للتسجيل، فعل ذلك طيلة مسيرته وأتوقع منه فعلها مجددا في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأتم "التغييرات البسيطة في التشكيل تعني أن الجميع يجب عليه إيجاد روابط جديدة".

وكان جيمي كاراجر أسطورة ليفربول قد صرح بأن محمد صلاح لم يعد يستحق مكانا مضمونا في التشكيل الأساسي للفريق، بعد تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة.

صلاح فشل في التسجيل من اللعب المفتوح خلال آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، وهي أطول فترة له منذ انضمامه إلى ليفربول، كما أهدر فرصتين كبيرتين في الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الأحد.

صلاح البالغ 33 عاما جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي لعامين إضافيين.

وخاض محمد صلاح 12 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في ستة أهداف بتسجيل 3 وصناعة مثلهم.

