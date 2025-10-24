كييزا لاعب شهر سبتمبر في ليفربول

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

كييزا - ليفربول

حصل فيدريكو كييزا على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر مع ليفربول.

وتصدر الدولي الإيطالي ترتيب قائمة الأفضل متفوقا بنسبة 34% على منافسيه.

وحل أليسون بيكر ثانيا بنسبة 18% وجاء ريان خرافنبيرخ ثالثا بنفس النسبة.

وقال كييزا لموقع ليفربول الرسمي: "بالطبع سعيد للفوز بتلك الجائزة، وأشكر الجماهير على دعمها والتصويت لي".

وأضاف "أفضل عدم الفوز بها مستقبلا مقابل الفوز بالكثير من المباريات".

وأردف "الدعم دائما ما كان رائعا، وأحاول تقديم أفضل ما لدي للجماهير والنادي، وأشعر بالامتنان في أعين الجماهير لما أقدمه".

وشارك كييز الشهر الماضي في 3 مباريات وساهم بـ 3 أهداف.

فسجل هدفا وصنع آخر في الفوز على ساوثامبتون في كأس الرابطة، وآخر ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وتابع كييزا: "سعيد بالتسجيل والفوز على ساوثامبتون، لكن ضد بالاس لم أشعر بالسعادة لأننا حتى لم نتعادل، ولم أشعر بالسعادة في نهاية اللقاء لأننا خسرنا ولأن هدفي لم يكن له قيمة".

وأتم "دون النظر لعدد الدقائق سأحاول تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق والاستمرار إيجابيا ومحاولة إحداث التأثير".

إجمالا شارك كييزا هذا الموسم مع ليفربول في 8 مباريات سجل 2 وصنع 3.

