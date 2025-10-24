إيكيتيكي يختار صلاح ضمن أفضل 3 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 01:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد مانشستر يونايتد

أبدى هوجو إيكتيكي مهاجم ليفربول اعتقاده أن زميله محمد صلاح نجم الفريق هو أحد أفضل 3 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

هوجو إيكيتيكي

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وجاءت أبرز اختيارات إيكتيكي لأفضل 3 عبر إي إس بي إن كالتالي:

أفضل 3 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:صلاح – هنري - دروجبا

أفضل 3 مهاجمين في العالم: هالاند – مبابي – ليفاندوفسكي

3 أجنحة يفضل مشاهدتهم: يامال – صلاح – أوليسيه

أفضل 3 لاعبين زاملهم: ميسي – نيمار – مبابي

وحذف محمد صلاح قائد منتخب مصر صورته الشخصية بقميص ليفربول من على حسابه بموقع "إكس".

وربط المتابعون حول العالم بتصرف صلاح عقب مواجهة ليفربول أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا مباشرة، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وشارك صلاح في آخر ربع ساعة من المباراة كبديل بعد حسم المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأنهى ليفربول سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد حذف صورته الشخصية على موقع إكس عبر المباراة مباشرة مع أبنائه بدلا من صورته بقميص ليفربول.

كما حذف قائد منتخب مصر تعريف "لاعب في نادي ليفربول" أيضا من على موقع إكس.

وكان جيمي كاراجر أسطورة ليفربول قد صرح بأن محمد صلاح لم يعد يستحق مكانا مضمونا في التشكيل الأساسي للفريق، بعد تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة.

صلاح فشل في التسجيل من اللعب المفتوح خلال آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، وهي أطول فترة له منذ انضمامه إلى ليفربول، كما أهدر فرصتين كبيرتين في الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الأحد.

صلاح البالغ 33 عاما جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي لعامين إضافيين.

وخاض محمد صلاح 12 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في ستة أهداف بتسجيل 3 وصناعة مثلهم.

