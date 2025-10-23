مرموش: هدفي الأول في الدوري الإنجليزي ساعدني كثيرا.. واحتاجت عامين للاعتياد على اللعب في أوروبا

اختار عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي أفضل هدف له مع الفريق، وتحدث عن عدم اعتياده اللعب تحت ضغط الجماهير عند الوصول لأوروبا.

وقال مرموش في حواره مع حساب الدوري الإنجليزي على "يوتيوب": "من هو أسرع لاعب في مانشستر سيتي؟ خوسانوف".

وتحدث عن أول هدف له في المسابقة قائلا: "أول هدف لي في الدوري الإنجليزي؟ كانت لدينا خطة بأن نيوكاسل سيلعب بدفاع واحد ضد واحد، بوجودي أنا وهالاند في الهجوم، فإذا تراجع للخلف سيذهب المدافع معه محدثا مساحة خلفه وبمجرد أن رأيتها ركضت نحوها".

وأضاف "بوجود حارس مثل إيدرسون يمتلك قدما قوية، يستطيع لعب تلك الكرة بسهولة، ركضت، أعتقد أن تمريرة إيدرسون صنعت 80%-90% من الهدف والإنهاء لم يكن سهلا أيضا".

وأكمل "أعتقد أن حارس نيوكاسل فكر بأن الكرة ستكون بعيدة عني ولذلك تقدم خارج المنطقة، ووضعت في الاعتبار وجود مدافع خلفي وأعتقد أن الإنهاء كان الأمثل".

وواصل "ليس سهلا التأقلم على الدوري الإنجليزي، الهدف ساعدني كثيرا، لكن زملائي لديهم دورا كبيرا في جعلي أشعر بالراحة داخل الملعب وأيضا خارجه، الطاقم الفني والكل في النادي حاول جعل الأمور سهلة، وهو ما يجعلك تُظهر قدراتك وجودتك في الملعب".

وأردف "قبل مباراة نيوكاسل خضت مباراتين دون أن أسجل، وانتظرك تلك اللحظة، وسجلت في تلك المباراة هاتريك فلم أكن أحلم ببداية أفضل من تلك في الدوري الإنجليزي، وأن أسجل أول هاتريك في مسيرتي في الدوري الإنجليزي فهذا أمر رائع لكنني لن أتوقف".

وتابع "تقييمي لأول هدف لي في الدوري الإنجليزي؟ تمريرة إيدرسون ستحصل على 5 من 5 وإنهائي سيحصل على 4 من 5".

وشدد "عندما لعبت في مصر لعبت لفريق صغير، في مصر لدينا فريقين أو 3 كبار لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك كبرت وأنا لا أشعر بضغط الجماهير، أعتقد أن هذا منحني فرصة السفر خارجا، وعدم معرفة الناس بي أزال عني الضغوط لأقدم مستوى جيد وهذا ما حدث".

وأوضح "احتاجت عامين للاعتياد على اللعب في أوروبا ومعرفة كل ما يدور حولي وهو ما ساعدني كثيرا، لكن اللعب وسط الجماهير لم يحدث لي كثيرا، وهذا الضغط لم أحظ به إلا عندما أتيت لأوروبا".

وأكمل "أحاول إظهار شخصيتي وثقتي في الملعب وأن أؤدي أدواري بإبداع لكن أيضا في نفس الوقت استمع لما يريده المدرب، وسنجد المساحات وسنستغلها".

وتابع "أتشرف بتمثيل مصر وأحاول تمثيل مصر بأفضل طريقة، وأحاول إظهار جودتي لأن لدينا الكثير من المواهب وأريد أن أمدهم بالشجاعة والثقة ليبدأوا اتخاذ خطواتهم".

وأتم عن الهدف الصاروخي ضد بورنموث قال: "وجدت مساحة كبيرة ولمست الكرة مرتين ثم سددت وعندما رأيت الكرة علمت أنها ستسكن الشباك، وفي الإحماء قبل بداية المباراة سجلت هدفا بنفس الطريقة وفخور بفوز هذا الهدف بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي. وهو أفضل هدف لي مع سيتي حتى الآن، لا أعرف كيف أصف شعوري لكنها لحظة رائعة وآمل أن أكرره مجددا".

