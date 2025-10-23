"لقد منحتني كرة القدم كل شيء".. حارس مانشستر سيتي السابق يعلن اعتزاله

أعلن سكوت كارسون حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا.

بدأ كارسون مسيرته الكروية مع شباب ليدز يونايتد، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2003.

ولعب كارسون خلال مسيرته لأندية ليفربول، وأستون فيلا، ووست بروميتش ألبيون، وديربي كاونتي، وأخيراً مانشستر سيتي.

وانضم كارسون إلى مانشستر سيتي في أغسطس 2019 على سبيل الإعارة من ديربي كاونتي ليكون حارسا ثالثا بعد إيدرسون وكلاوديو برافو.

قبل أن ينضم بشكل نهائي بعد عام واحد ليكمل مسيرته مع الفريق حتى صيف 2025.

إجمالا لعب كارسون خلال مسيرته 146 مبارة في الدوري الإنجليزي.

وخلال آخر 3 مواسم لم يخض كارسون صاحب الـ40 عاما أي مباراة مع مانشستر سيتي.

وكتب كارسون عبر حسابه "بعد رحلة لا تصدق بين الملاعب، حان الوقت لتعليق القفازات، لقد منحتني كرة القدم كل شيء - ذكريات، صداقات، ولحظات لن أنساها أبدًا. شكرًا لكل زميل، ومدرب، ومشجع، ونادٍ ساهم في مسيرتي. لقد كان شرفًا لي."

ولعب كارسون خلال مسيرته 4 مباريات بقميص المنتخب الإنجليزي، بواقع 3 مباريات ودية، ومواجهة واحدة رسمية أمام كرواتيا في تصفيات يورو عام 2007.