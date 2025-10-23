دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يخسر لأول مرة هذا الموسم.. والقناة يطارده

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 18:23

كتب : رضا السنباطي

أبو قير للأسمدة

سقط أبو قير للأسمدة لأول مرة هذا الموسم في فخ الخسارة أمام ضيفه مالية كفر الزيات بهدف نظيف.

وأقيمت اليوم 6 مباريات في الجولة العاشرة من دوري المحترفين، انتهت مباراة واحدة منهم بالتعادل، فيما سقط المتصدر أبو قير للأسمدة.

أحرز هدف المباراة الوحيد أحمد الشاذلي ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وارتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وتوقف رصيد أبو قير للأسمدة عند 21 نقطة محتفظا بالصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه القناة صاحب الـ19 نقطة.

وحقق القناة فوزا اليوم على حساب مضيفه السكة الحديد مودرن بهدف نظيف سجله محمود حرشة.

كما فاز أسوان على حساب طنطا بهدف نظيف سجله عمر سعودي.

ارتفع رصيد أسوان إلى 10نقاط وتوقف رصيد طنطا عند 7 نقاط .

وخسر بلدية المحلة على أرضه أمام مسار بهدف نظيف.

سجل لمسار أحمد سيد طلحة ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة، وتوقف رصيد بلدية المحلة عند 4 نقاط في المركز الأخير.

كما فاز الداخلية على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2.

ارتفع رصيد الداخلية إلى 17 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد الإنتاج عند 10 نقاط بفي المركز الـ15.

وتعادل بترول أسيوط أمام بروكسي سلبيا دون أهداف.. ويمكنك معرفة جدول ترتيب دوري المحترفين بالضغط هنا

وتختتم مباريات الجولة غدا الجمعة بمباريات المنصورة مع ديروط، وراية مع وي، والترسانة في مواجهة لافيينا.

دوري المحترفين أبو قير للأسمدة
