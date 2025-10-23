كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم
الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 18:08
كتب : FilGoal
قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي "كاف" ضم 7 حكام مصريين في معسكر الإعداد الخاص لكأس الأمم الإفريقية.
وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.
وأعلن اتحاد الكرة ضم كاف للحكام المصريين في المعسكر المنتظر أن يقام في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل.
وكشف اتحاد الكرة عن مشاركة نخبة من الحكام العرب والأفارقة وعددهم 80 حكما منهم 33 للساحة، و 36 مساعدا، و 11 حكما لتقنية الفيديو.
وضمت القائمة المكونة من 7 حكام.
حكام ساحة:
محمد معروف
أمين عمر
محمود ناجي
مساعدون:
أحمد حسام طه
محمود أبو الرجال
تقنية الفيديو:
محمود عاشور
حسام عزب
ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.
