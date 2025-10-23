كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

محمد معروف - الأهلي - فاركو

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي "كاف" ضم 7 حكام مصريين في معسكر الإعداد الخاص لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وأعلن اتحاد الكرة ضم كاف للحكام المصريين في المعسكر المنتظر أن يقام في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة فور عودته من فرنسا كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام السوبر المصري 2025 اتحاد الكرة يهنئ المغرب بالتتويج بكأس العالم للشباب

وكشف اتحاد الكرة عن مشاركة نخبة من الحكام العرب والأفارقة وعددهم 80 حكما منهم 33 للساحة، و 36 مساعدا، و 11 حكما لتقنية الفيديو.

وضمت القائمة المكونة من 7 حكام.

حكام ساحة:

محمد معروف

أمين عمر

محمود ناجي

مساعدون:

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال

تقنية الفيديو:

محمود عاشور

حسام عزب

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
منافس مصر - زيمبابوي تعلن مواجهة الجزائر وقطر وديا قبل كأس أمم إفريقيا رئيس الوداد: زياش اقتنع بمشروعنا رغم تلقيه العديد من العروض البدري ضد الشعباني.. تقرير: أمين عمر حكما لمباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان هداف الجزائر: نسعى لتحقيق لقب أمم إفريقيا ولكن بونو: المغرب ينافس القوى الكبرى بالعالم.. وأحلم باللعب في الأرجنتين تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سلوت: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي منافس مصر - بعد أنجولا.. زيمبابوي تقيل مدربها قبل كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
مرموش: هدفي الأول في الدوري الإنجليزي ساعدني كثيرا.. واحتاجت عامين للاعتياد على اللعب في أوروبا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حلمي طولان لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتين لبيراميدز لهذا السبب 21 دقيقة | الكرة المصرية
"لقد منحتني كرة القدم كل شيء".. حارس مانشستر سيتي السابق يعلن اعتزاله 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 36 دقيقة | المحترفون
أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز 53 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الخطيب: دورنا غلق الإدارة على أبناء النادي الذين يعرفون قيمته وثوابته ساعة | الدوري المصري
تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028 2 ساعة | رياضات أخرى
من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515794/كاف-يختار-7-حكام-مصريين-مرشحين-لإدارة-مباريات-كأس-الأمم