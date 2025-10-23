هداف الجزائر: نسعى لتحقيق لقب أمم إفريقيا ولكن

يدرك محمد أمين عمورة هداف الجزائر صعوبة تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا المقبلة، لكنه شدد على سعى منتخب بلاده نحو نيل اللقب.

وأصبح مهاجم فولفسبورج أبرز نجوم المنتخب الجزائري مؤخرا بعدما سجل العديد من الأهداف في المباريات الأخيرة.

وقال عمورة في تصريحات لموقع كاف: "لدينا رغبة كبيرة في تقديم أفضل ما لدينا. نعلم أن كأس أمم إفريقيا ستكون بطولة قوية، ولذلك نستعد لها بكل تركيز".

وأضاف "بالنسبة لتألقي في الفترة الأخيرة، أعتقد أن السر يكمن في العمل الجاد، والثقة التي يمنحها لي المدرب وزملائي. عندما تشعر بالدعم وتعمل بجد، تأتي النتائج بشكل طبيعي".

وتابع "بالتأكيد، أطمح لمواصلة هذا المستوى خلال كأس أمم إفريقيا، فهذه بطولة مُميزة، وكل مباراة فيها يمكن أن تصنع الفارق في مسيرتك، لذلك أريد أن أكون في أفضل جاهزية ممكنة".

وأكمل "نعرف أننا في مجموعة قوية تضم منتخبات محترمة مثل بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان. نحترم الجميع، لكننا لا نخاف من أحد. نملك منتخبا متكاملا ولاعبين مُميزين، وسنثبت قيمتنا فوق أرض الملعب".

وواصل "هدفنا واضح، وهو الذهاب بعيدا في البطولة وتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة. نريد أن نسعد جماهيرنا ونسعى إن شاء الله لتحقيق اللقب، لكن ذلك يتطلب التركيز والعمل خطوة بخطوة".

وأكمل البالع من العمر 25 عاما "في رأيي، مفتاح نجاح المنتخب الجزائري هو روح المجموعة. نملك جيلا موهوبا، ولكن قوتنا الحقيقية هي في اتحادنا وتضامننا داخل وخارج الملعب".

وأتم "هدفي الشخصي هو مساعدة المنتخب قدر الإمكان، سواء بالتسجيل أو بالتمرير، أو بالعمل الجماعي على أرض الملعب. الأهم بالنسبة لي هو أن أبذل كل ما أملك من أجل الوطن".

يذكر أن عمورة قاد الجزائر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما احتل صدارة ترتيب هدافي التصفيات الإفريقية برصيد 10 أهداف.

