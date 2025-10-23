بونو: المغرب ينافس القوى الكبرى بالعالم.. وأحلم باللعب في الأرجنتين

أعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي عن فخره الشديد بتتويج منتخب بلاده تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب.

وتوج منتخب المغرب تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب عقب الفوز على الأرجنتين 2-0.

وقال ياسين بونو عبر DSports Radio الأرجنتيني: "منتخب المغرب بمختلف فئاته العمرية أصبح ينافس أمام القوى الكبرى في العالم مثل الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، بفضل تطور فكر اللاعبين والاهتمام بالمدارس الكروية الحديثة".

وأضاف "الفوز بلقب كأس العالم للشباب أمر مذهل بالنسبة للمغاربة. نحن فخورون جدا بأن يعترف بنا في العالم، لقد فاجأني المستوى التنافسي الذي أظهره اللاعبين الشباب".

وأتم "اللعب في الأرجنتين حلم كبير يراودني منذ وقت طويل، لكنه ليس سهلا لأن دخول تلك البطولة ليس أمرا بسيطا، أتمنى أن أعيش تلك التجربة يوما ما".

وسبق لبونو اللعب لأندية: الوداد المغربي وأتلتيكو مدريد وإشبيلية قبل انتقاله إلى الهلال.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن عن استمرار بونو ضمن صفوفه حتى 2028.

وكان العقد السابق لحارس منتخب المغرب مع ناديه ينتهي في صيف 2026، ليمتد لموسمين إضافيين.

يذكر أن بونو ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2025. (طالع التفاصيل)