جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 13:53
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الحراس المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس في القارة.
وتواجد اسم أحمد الشناوي حارس بيراميدز بين الأسماء المرشحة للجائزة.
وقاد الشناوي فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الإفريقي.
ويتنافس الشناوي مع مجموعة من الحراس، أبرزهم ياسين بونو حارس المغرب والهلال السعودي.
وهناك حارس مغربي آخر ينافس على الجائزة وهو منير المحمدي حارس نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية.
الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد المعار إلى طرابزون سبور ينافس أيضا على الجائزة.
ويدافع رونين ويليامز حارس جنوب إفريقيا وصنداونز عن الجائزة التي حصدها العام الماضي.
نرشح لكم
جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب أحمد حسام عوض: الأهلي استفاد ماديا من إعلان صفقة زيزو وبن رمضان مواعيد مباريات الأربعاء 22 أكتوبر - الأهلي ضد الاتحاد.. وليفربول وريال مدريد في أبطال أوروبا بعد استبعاد مجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتمم إجراءات تسليم وتسلم الإسماعيلي قائمة الأهلي - زيزو وعبد القادر وجراديشار على رأس اختيارات توروب لمواجهة الاتحاد قائمة الاتحاد السكندري – إيبوكا على رأس الهجوم في مواجهة الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو
أخر الأخبار
كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي 20 دقيقة | سعودي في الجول