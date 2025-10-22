جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الحراس المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس في القارة.

وتواجد اسم أحمد الشناوي حارس بيراميدز بين الأسماء المرشحة للجائزة.

وقاد الشناوي فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الإفريقي.

أخبار متعلقة:
جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب

ويتنافس الشناوي مع مجموعة من الحراس، أبرزهم ياسين بونو حارس المغرب والهلال السعودي.

وهناك حارس مغربي آخر ينافس على الجائزة وهو منير المحمدي حارس نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية.

الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد المعار إلى طرابزون سبور ينافس أيضا على الجائزة.

ويدافع رونين ويليامز حارس جنوب إفريقيا وصنداونز عن الجائزة التي حصدها العام الماضي.

Image

أحمد الشناوي بيراميدز جوائز كاف
نرشح لكم
جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب أحمد حسام عوض: الأهلي استفاد ماديا من إعلان صفقة زيزو وبن رمضان مواعيد مباريات الأربعاء 22 أكتوبر - الأهلي ضد الاتحاد.. وليفربول وريال مدريد في أبطال أوروبا بعد استبعاد مجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتمم إجراءات تسليم وتسلم الإسماعيلي قائمة الأهلي - زيزو وعبد القادر وجراديشار على رأس اختيارات توروب لمواجهة الاتحاد قائمة الاتحاد السكندري – إيبوكا على رأس الهجوم في مواجهة الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو
أخر الأخبار
طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي 20 دقيقة | سعودي في الجول
جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس 27 دقيقة | الدوري المصري
جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب ساعة | الدوري المصري
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك ساعة | الدوري الإسباني
قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر ساعة | الدوري الإسباني
جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه
/articles/515704/جوائز-كاف-أحمد-الشناوي-ينافس-بونو-وأونانا-على-أفضل-حارس