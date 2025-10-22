جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الحراس المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس في القارة.

وتواجد اسم أحمد الشناوي حارس بيراميدز بين الأسماء المرشحة للجائزة.

وقاد الشناوي فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الإفريقي.

ويتنافس الشناوي مع مجموعة من الحراس، أبرزهم ياسين بونو حارس المغرب والهلال السعودي.

وهناك حارس مغربي آخر ينافس على الجائزة وهو منير المحمدي حارس نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية.

الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد المعار إلى طرابزون سبور ينافس أيضا على الجائزة.

ويدافع رونين ويليامز حارس جنوب إفريقيا وصنداونز عن الجائزة التي حصدها العام الماضي.