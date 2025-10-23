فيرتز: أستطيع أن أقدم الكثير لـ ليفربول

فلوريان فيرتز - ليفربول

يؤمن فلوريان فيرتز صانع ألعاب ليفربول بأنه يقدر على مساعدة فريقه أكثر، وذلك بعد نهاية فترة صيامه عن المساهمة في الأهداف.

وصنع فيرتز هدفين في فوز ليفربول الكاسح على آينتراخت فرانكفورت 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرتز في تصريحات لمنصة DAZN: "كنا متأخرين بنتيجة 1-0. عدنا إلى أجواء المباراة وقلبنا الطاولة. في الشوط الأول، صعّبتُ على نفسي إيجاد مساحات جيدة."

وأضاف "كان من المؤسف أنني فقدت الكرة قبل أن نستقبل هدفًا، لكن بشكل عام كان الأمر جيدًا. حاولتُ إيجاد مساحات أفضل في الشوط الثاني".

وتابع "أعلم أنني أستطيع فعل الكثير. أعتقد أن الشوط الثاني كان رائعًا، ومن الجميع أيضًا".

وأتم الدولي الألماني "أنا راضٍ عن فوزنا على فرانكفورت وعن مساهمتي في تسجيل الأهداف".

فيرتز انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من باير ليفركوزن في صفقة قياسية، لكنه لم يسجل أو يصنع قبل لقاء فرانكفورت.

