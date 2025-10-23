تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة مرحلة المجموعات لمنافسات الأندية الإفريقية في الموسم الجاري.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الاثنين 3 نوفمبر

وسيتم بث القرعة عبر قناة كاف على موقع يوتيوب، وعبر شركاء كاف التلفزيونيين.

وتحتضن استوديوهات شبكة سوبر سبورت، الشريك الاستراتيجي لكاف في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجارب سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية.

[image:2]

نظم كاف سابقا عملية القرعة في استوديوهات عزام سبورب وبي إن سبورتس، وهما شريكان أساسيان في تطوير مسابقات الأندية الإفريقية، إلى جانب قناة كانال بلوس.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.