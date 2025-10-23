تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة مرحلة المجموعات لمنافسات الأندية الإفريقية في الموسم الجاري.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الاثنين 3 نوفمبر

وسيتم بث القرعة عبر قناة كاف على موقع يوتيوب، وعبر شركاء كاف التلفزيونيين.

أخبار متعلقة:
ترتيب الدوري المصري - الأهلي ينفرد بالصدارة بعد الجولة 11.. وتقدم بيراميدز الدوري المصري - نتائج الجولة الـ 11 ومواعيد الـ 12 في غياب بيراميدز والمصري سلوت: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي تقييم صلاح أمام فرانكفورت من الصحف الإنجليزية

وتحتضن استوديوهات شبكة سوبر سبورت، الشريك الاستراتيجي لكاف في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجارب سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية.

[image:2]

نظم كاف سابقا عملية القرعة في استوديوهات عزام سبورب وبي إن سبورتس، وهما شريكان أساسيان في تطوير مسابقات الأندية الإفريقية، إلى جانب قناة كانال بلوس.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.

دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية
نرشح لكم
كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم منافس مصر - زيمبابوي تعلن مواجهة الجزائر وقطر وديا قبل كأس أمم إفريقيا رئيس الوداد: زياش اقتنع بمشروعنا رغم تلقيه العديد من العروض البدري ضد الشعباني.. تقرير: أمين عمر حكما لمباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان هداف الجزائر: نسعى لتحقيق لقب أمم إفريقيا ولكن بونو: المغرب ينافس القوى الكبرى بالعالم.. وأحلم باللعب في الأرجنتين سلوت: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي منافس مصر - بعد أنجولا.. زيمبابوي تقيل مدربها قبل كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028 9 دقيقة | رياضات أخرى
من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028 21 دقيقة | أمريكا
الـ 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين 31 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يعلن مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 37 دقيقة | منتخب مصر
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يخسر لأول مرة هذا الموسم.. والقناة يطارده 59 دقيقة | القسم الثاني
انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية ساعة | الدوري المصري
كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 12 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515776/تحديد-موعد-قرعة-مجموعات-دوري-أبطال-إفريقيا-والكونفدرالية