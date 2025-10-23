الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي

كشفت شركة بوما الألمانية للأدوات الرياضية النقاب عن الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات الدوري الإنجليزي خلال الشتاء.

ومن المعتاد أن يتم تغيير لون كرة الدوري الإنجليزي في فترة الشتاء إلى الأصفر بدلا من الأبيض.

مع إجراء بعض التعديلات على الكرة لمناسبة أجواء الشتاء من الرياح السريعة والأمطار وسقوط الثلوج في بعض الأحيان.

وجاء الشكل الجديد لكرة الشتاء في الدوري الإنجليزي بتصميم غير معتاد من اللون الأصفر والأزرق والأحمر.

وأطلقت شركة بوما اسم Hi-Vis على كرتها الجديدة.

وتعمل الكرة الجديدة على تحسين نسق المباراة لما تملكه من مميزات.

أما ملمس الكرة الجديدة أصبح أكثر تماسكا حتى لا يتأثر بالطقس الرطب والجاف في الشتاء، وأيضا الأمطار والرياح الشديدة. ما يجعل السيطرة على الكرة سهلا في جميع الظروف المناخية.

وستظهر الكرة لأول مرة في مباريات الدوري الإنجليزي خلال مواجهة توتنام ضد مانشستر يونايتد ضمن الجولة 11 يوم 8 نوفمبر المقبل.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي بدأت هذا الموسم شراكتها مع شركة بوما بعد نهاية الشراكة مع شركة نايكي الأمريكية التي دامت لـ25 عاما.

