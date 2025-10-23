الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

كشفت شركة بوما الألمانية للأدوات الرياضية النقاب عن الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات الدوري الإنجليزي خلال الشتاء.

ومن المعتاد أن يتم تغيير لون كرة الدوري الإنجليزي في فترة الشتاء إلى الأصفر بدلا من الأبيض.

مع إجراء بعض التعديلات على الكرة لمناسبة أجواء الشتاء من الرياح السريعة والأمطار وسقوط الثلوج في بعض الأحيان.

وجاء الشكل الجديد لكرة الشتاء في الدوري الإنجليزي بتصميم غير معتاد من اللون الأصفر والأزرق والأحمر.

وأطلقت شركة بوما اسم Hi-Vis على كرتها الجديدة.

Puma ball 1

وتعمل الكرة الجديدة على تحسين نسق المباراة لما تملكه من مميزات.

أما ملمس الكرة الجديدة أصبح أكثر تماسكا حتى لا يتأثر بالطقس الرطب والجاف في الشتاء، وأيضا الأمطار والرياح الشديدة. ما يجعل السيطرة على الكرة سهلا في جميع الظروف المناخية.

Puma Ball neon

وستظهر الكرة لأول مرة في مباريات الدوري الإنجليزي خلال مواجهة توتنام ضد مانشستر يونايتد ضمن الجولة 11 يوم 8 نوفمبر المقبل.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي بدأت هذا الموسم شراكتها مع شركة بوما بعد نهاية الشراكة مع شركة نايكي الأمريكية التي دامت لـ25 عاما.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

الدوري الإنجليزي
