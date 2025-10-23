ماريسكا: مشاهدة إستيفاو ممتعة ويشبه بالمر.. وديلاب يقترب من العودة

أشاد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بموهبة فريقه الشابة إسيتفاو، واصفًا إياه باللاعب المتواضع، ومقارنًا بينه وبين كول بالمر نجم الفريق الغائب للإصابة.

إستيفاو ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي

إسيتفاو صاحب الـ18 عامًا تألق في فوز تشيلسي الكبير على أياكس بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وتشيلسي كان قد اكتسح أياكس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال ماريسكا بعد اللقاء: "مشاهدة إسيتفاو ممتعة. أحيانًا تقلق من اللاعبين الصغار لأنهم بعد مباراة جيدة يعتقدون أنهم نجوم كبار، لكنه مؤدب ومتواضع ويريد التعلم، وأسرته قامت بدور رائع في ذلك".

وأضاف: "نحن سعداء بما يقدمه داخل الملعب، لكنه أيضًا فتى طيب وصاحب شخصية جيدة".

ماريسكا قارن بين إسيتفاو وبالمر قائلاً: "هو يشبه كول بالمر كثيرًا، دربته في سن مشابهة عندما كنت في مانشستر سيتي. بالمر بدأ على الجناح لبناء قوته البدنية، ثم أصبح يلعب في العمق، وأعتقد أن إسيتفاو سيسلك نفس الطريق".

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، تحدث مدرب تشيلسي عن البطاقات الحمراء المتكررة للفريق قائلاً: "أنا لست من نوعية المدربين الذين يعاقبون اللاعبين، أفضل أن أساعدهم على الفهم وتصحيح الأخطاء، هذا ما أفعله مع أولادي عندما يخطئون".

كما أوضح موقف الإصابات داخل الفريق، قائلاً: "ليام ديلاب قريب من العودة، لكنه لم يشارك في التدريبات بعد".

واختتم ماريسكا: "لدينا خيارات مختلفة في الهجوم، وثقتنا كبيرة في مارك جويو الذي أثبت جدارته الموسم الماضي وسيحصل على فرص جديدة هذا الموسم".

وتعرض أياكس لطرد مباشر مبكرا في الدقيقة 15 بسبب تهور كينيث تايلور لاعب الفريق الهولندي.

واستغل تشيلسي النقص العددي وسجل 4 أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من جويو وكايسيدو وإنزو فيرنانديز وإستيفاو، بينما سجل فيجورست هدف أياكس الوحيد.

وسجل تيريك جورج هدف الشوط الثاني الوحيد وخامس أهداف تشيلسي.

وشهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء منهم هدف أياكس وهدفين لتشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط بينما يتذيل أياكس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com