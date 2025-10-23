ماريسكا: مشاهدة إستيفاو ممتعة ويشبه بالمر.. وديلاب يقترب من العودة

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

إستيفاو لاعب تشيلسي

أشاد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بموهبة فريقه الشابة إسيتفاو، واصفًا إياه باللاعب المتواضع، ومقارنًا بينه وبين كول بالمر نجم الفريق الغائب للإصابة.

إسيتفاو صاحب الـ18 عامًا تألق في فوز تشيلسي الكبير على أياكس بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وتشيلسي كان قد اكتسح أياكس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
ماريسكا: أعامل لاعبي تشيلسي مثل أطفالي الثالث على التوالي.. تشيلسي يفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم أمام نوتينجام.. وغياب إنزو وكايسيدو تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس

وقال ماريسكا بعد اللقاء: "مشاهدة إسيتفاو ممتعة. أحيانًا تقلق من اللاعبين الصغار لأنهم بعد مباراة جيدة يعتقدون أنهم نجوم كبار، لكنه مؤدب ومتواضع ويريد التعلم، وأسرته قامت بدور رائع في ذلك".

وأضاف: "نحن سعداء بما يقدمه داخل الملعب، لكنه أيضًا فتى طيب وصاحب شخصية جيدة".

ماريسكا قارن بين إسيتفاو وبالمر قائلاً: "هو يشبه كول بالمر كثيرًا، دربته في سن مشابهة عندما كنت في مانشستر سيتي. بالمر بدأ على الجناح لبناء قوته البدنية، ثم أصبح يلعب في العمق، وأعتقد أن إسيتفاو سيسلك نفس الطريق".

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، تحدث مدرب تشيلسي عن البطاقات الحمراء المتكررة للفريق قائلاً: "أنا لست من نوعية المدربين الذين يعاقبون اللاعبين، أفضل أن أساعدهم على الفهم وتصحيح الأخطاء، هذا ما أفعله مع أولادي عندما يخطئون".

كما أوضح موقف الإصابات داخل الفريق، قائلاً: "ليام ديلاب قريب من العودة، لكنه لم يشارك في التدريبات بعد".

واختتم ماريسكا: "لدينا خيارات مختلفة في الهجوم، وثقتنا كبيرة في مارك جويو الذي أثبت جدارته الموسم الماضي وسيحصل على فرص جديدة هذا الموسم".

وتعرض أياكس لطرد مباشر مبكرا في الدقيقة 15 بسبب تهور كينيث تايلور لاعب الفريق الهولندي.

واستغل تشيلسي النقص العددي وسجل 4 أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من جويو وكايسيدو وإنزو فيرنانديز وإستيفاو، بينما سجل فيجورست هدف أياكس الوحيد.

وسجل تيريك جورج هدف الشوط الثاني الوحيد وخامس أهداف تشيلسي.

وشهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء منهم هدف أياكس وهدفين لتشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط بينما يتذيل أياكس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فيرتز: أستطيع أن أقدم الكثير لـ ليفربول الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي بعد تألقه أمام موناكو.. فيكاريو: لم نقم بالأساسيات ومستوانا يجب أن يكون أعلى سلوت: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي إيكيتيكي: لولا فرانكفورت لما وصلت إلى هنا سلوت يكشف تعرض إيزاك لإصابة عضلية خلال مواجهة فرانكفورت بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء؟ صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول متفوقا على هالاند وساكا.. ماجواير يتوج بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
فيرتز: أستطيع أن أقدم الكثير لـ ليفربول 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غيابه عن التدريبات.. سبورت: قلق في برشلونة بسبب دي يونج قبل الكلاسيكو 43 دقيقة | الدوري الإسباني
تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة.. وإنجاز لـ يوسف إبراهيم 56 دقيقة | رياضات أخرى
تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
ترتيب الدوري المصري - الأهلي ينفرد بالصدارة بعد الجولة 11.. وتقدم بيراميدز ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515767/ماريسكا-مشاهدة-إستيفاو-ممتعة-ويشبه-بالمر-وديلاب-يقترب-من-العودة