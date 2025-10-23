سلوت: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أرني سلوت

يعتقد أرني سلوت مدرب ليفربول أن مهاجمه محمد صلاح يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2025.

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2025.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "لقد قدم أشرف حكيمي موسما رائعا مع باريس سان جيرمان، لكن موسم صلاح كان مميزا للغاية".

وأضاف "لا أحد سجل أو صنع أكثر من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وهذا أمر مميز جدا".

وأتم المدرب الهولندي "لو كان لي حق التصويت لأعطيت صوتي لصلاح، أعتقد أنه يستحق الفوز بالجائزة".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء المرشحين العشرة للجائزة، وجاء صلاح على رأسهم.

وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026.

كما قاد فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويتنافس صلاح مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز الذي قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

ويتواجد أيضا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي صاحب الجائزة العام الماضي.

ويعد المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أحد أبرز المرشحين للجائزة، بعدما قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما يتواجد مواطنه أسامة المليوي لاعب نهضة بركان الذي حصد لقب كأس الكونفدرالية.

وتضم القائمة كل من الكاميروني فرانك أنجيسا لاعب نابولي، والثنائي السنغالي باب ماتار سار من توتنام وإليمان ندياي من إيفرتون، والغيني سريهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند والجابوني دينيس بوانجا نجم لوس أنجلوس إف سي.

يذكر أن محمد صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

محمد صلاح أشرف حكيمي أرني سلوت
