سلوت يكشف تعرض إيزاك لإصابة عضلية خلال مواجهة فرانكفورت

تعرض ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول لإصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه الكبير على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

إيزاك بدأ المباراة أساسيًا إلى جانب هوجو إكيتيكي، لكنه خرج بين شوطي اللقاء ليحل فيدريكو كييزا بدلًا منه.

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول بعد المباراة في تصريحات لـ TNT Sports بعد المباراة "إيزاك شعر ببعض الألم في العضلة الضامة، لذلك فضلنا استبداله في الشوط الأول، وهذا أمر مؤسف".

وأضاف "الأمر صعب لأن اللاعب غاب ثلاثة أشهر، نحاول إشراكه تدريجيًا لكن الجدول مزدحم، لعب مباراتين خلال ثلاثة أيام وهذا كثير عليه".

واختتم سلوت تصريحاته "نحاول دائمًا تهيئة اللاعبين للعب مرة واحدة أسبوعيًا، لكننا في ليفربول نلعب كل ثلاثة أيام، لذلك الإصابات واردة. نأمل ألا تكون حالته خطيرة".

كما أكد النادي أن المدافع جيريمي فريمبونج سيغيب أيضًا لعدة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

الفوز أنهى سلسلة هزائم ليفربول الأربع المتتالية في مختلف البطولات، ليرفع الفريق رصيده في دوري الأبطال ويستعيد الثقة قبل استئناف مبارياته المحلية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري الأبطال، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 3 نقاط في المركز 22.

تقدم فرانكفورت في الدقيقة 26 عن طريق راسموس كريستنسن.

فيما سجل خماسية ليفربول هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 36، وفيرجيل فان دايك 38، وإبراهيما كوناتي 44، وكودي جاكبو 65، ودومينيك سوبوسلاي 70.

