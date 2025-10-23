مواعيد مباريات الخميس 23 أكتوبر 2025.. دوري المحترفين ونوتنجهام أمام بورتو

يشهد اليوم الخميس الموافق 23 من أكتوبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري المحترفين المصري

يشهد اليوم الخميس ست مباريات في منافسات دوري المحترفين، وتقام جميع المباريات في الثالثة والنصف عصرا.

ويواجه بلدية المحلة فريق مسار، بينما يستضيف السكة الحديد مودرن فريق القناة، ويلعب الإنتاج الحربي أمام الداخلية.

بينما يحل أسوان ضيفا على طنطا، ويستضيف بترول أسيوط فريق بروكسي وأخيرا يواجه أبو قير للأسمدة نظيره مالية كفر الزيات.

الدوري السعودي

يحل أهلي جدة ضيفا على النجمة ضمن منافسات المسابقة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة ثمانية.

الدوري الأوروبي

يستضيف نوتنجهام فورست فريق بورتو في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل نيس الفرنسي ضيفا على سيلتا فيجو الإسباني ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويستضيف روما فريق فيكتوريا بلزن في نفس التوقيت، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.