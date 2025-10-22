متفوقا على هالاند وساكا.. ماجواير يتوج بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتفوق ماجواير على هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ونجم أرسنال بوكايو ساكا.

وسجل الدولي الإنجليزي هدف انتصار الشياطين الحمر على ليفربول في ملعب أنفيلد.

وجاء الهدف في الوقت القاتل بعد دقائق قليلة من هدف تعادل ليفربول.

وحصد ماجواير أعلى نسبة تصويت من الجماهير، والتي بلغت 42%.

وتوزعت الأصوات الباقية على باقي المرشحين، هالاند 14%، جان فيليب ماتيتا 12%، ساكا 11% ، ريس جيمس 10%.

فيما حصد نوردي موكيلي 7%، بيدرو نيتو 3% وجونيور كروبي 1%.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com