متفوقا على هالاند وساكا.. ماجواير يتوج بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 17:17
كتب : FilGoal
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
وتفوق ماجواير على هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ونجم أرسنال بوكايو ساكا.
وسجل الدولي الإنجليزي هدف انتصار الشياطين الحمر على ليفربول في ملعب أنفيلد.
وجاء الهدف في الوقت القاتل بعد دقائق قليلة من هدف تعادل ليفربول.
وحصد ماجواير أعلى نسبة تصويت من الجماهير، والتي بلغت 42%.
وتوزعت الأصوات الباقية على باقي المرشحين، هالاند 14%، جان فيليب ماتيتا 12%، ساكا 11% ، ريس جيمس 10%.
فيما حصد نوردي موكيلي 7%، بيدرو نيتو 3% وجونيور كروبي 1%.
