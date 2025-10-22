متفوقا على هالاند وساكا.. ماجواير يتوج بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

هدف فوز مانسشتر يونايتد على ليفربول - ماجواير

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتفوق ماجواير على هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ونجم أرسنال بوكايو ساكا.

وسجل الدولي الإنجليزي هدف انتصار الشياطين الحمر على ليفربول في ملعب أنفيلد.

وجاء الهدف في الوقت القاتل بعد دقائق قليلة من هدف تعادل ليفربول.

Embedded video

وحصد ماجواير أعلى نسبة تصويت من الجماهير، والتي بلغت 42%.

وتوزعت الأصوات الباقية على باقي المرشحين، هالاند 14%، جان فيليب ماتيتا 12%، ساكا 11% ، ريس جيمس 10%.

فيما حصد نوردي موكيلي 7%، بيدرو نيتو 3% وجونيور كروبي 1%.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

هاري ماجواير ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
