استقالة أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب

أوصت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار في تدريب منتخب الشباب مع تحوله للسن الأولمبي.

وودع منتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه كأس العالم الي أقيم في تشيلي من دور المجموعات.

وناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم الأربعاء بحضور هاني أبو ريدة تقرير ا أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وأوصت اللجنة خلال مناقشاتها وضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني.

كما أوصت اللجنة قبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق مع تحوله للسن الأولمبي، متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق.

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم في تشيلي رغم الفوز على صاحب الأرض في ختام دور المجموعات، وذلك بسبب قاعدة اللعب النظيف.

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بثنائية دون رد.