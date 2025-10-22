استقالة أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 16:19

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

أوصت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار في تدريب منتخب الشباب مع تحوله للسن الأولمبي.

وودع منتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه كأس العالم الي أقيم في تشيلي من دور المجموعات.

وناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم الأربعاء بحضور هاني أبو ريدة تقرير ا أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

أخبار متعلقة:
علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي

وأوصت اللجنة خلال مناقشاتها وضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني.

كما أوصت اللجنة قبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق مع تحوله للسن الأولمبي، متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق.

لا يتوفر وصف للصورة.

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم في تشيلي رغم الفوز على صاحب الأرض في ختام دور المجموعات، وذلك بسبب قاعدة اللعب النظيف.

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بثنائية دون رد.

أسامة نبيه منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة زيزو يقود الأحمر للصدارة مؤقتا.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد مران الزمالك - انتظام شحاتة ومنسي يبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة في الجول ينفرد بقائمة حكام السوبر المصري 2025 بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد زيزو يتخطى معلول ويقترب من تريكة في الأهداف من ركلات جزاء بـ الدوري المصري المساهمة السادسة لـ زيزو.. وبنشرقي رابع الهدافين العرب في الدوري
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي 6 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل المصري - الساعي أساسي.. ودغموم وطمين على مقاعد البدلاء أمام سموحة 32 دقيقة | الدوري المصري
زيزو يقود الأحمر للصدارة مؤقتا.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد 34 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام شحاتة ومنسي يبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة 35 دقيقة | الدوري المصري
في الجول ينفرد بقائمة حكام السوبر المصري 2025 36 دقيقة | الدوري المصري
بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد 58 دقيقة | الدوري المصري
زيزو يتخطى معلول ويقترب من تريكة في الأهداف من ركلات جزاء بـ الدوري المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
ماليك تشاو: سعيد بإندماجي سريعا مع نيوكاسل.. وأغنية "بيلا تشاو" لي رائعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515714/استقالة-أسامة-نبيه-من-تدريب-منتخب-الشباب