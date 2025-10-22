طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها

يقود طاقم تحكيم مغربي مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في البطولة الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد ديكيداها مساء الجمعة ضمن إياب دور الـ32 من المسابقة.

ويتكون طاقم التحكيم من المغربي سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أحمد شريف وجوان بيزيرا (2) وعمرو ناصر وسيف الدين الجزيري وسيف جعفر أهداف الزمالك.

وللمرة الأولى يسجل عمرو ناصر وأحمد شريف لصالح الزمالك بعد انضمامهم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.