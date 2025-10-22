جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2025.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

إمام عاشور

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وشهدت القائمة تواجد إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر.

بالإضافة إلى ثلاثي بيراميز، المغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه.

وأيضا إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، وبيراميدز السابق.

بخلاف ذلك يوجد 5 لاعبين آخرين في القائمة وهم أسامة المليوي وإيسوفو دايو ثنائي نهضة بركان المغربي.

ومحمد حريمات لاعب الجيش الملكي المغربي، وشوماري كبابومي لاعب سيمبا، وإسماعيل بلقاسمي لاعب أهلي طرابلس.

وينافس من مصر حسام حسن على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، ومنتخب مصر على جائزة أفضل منتخب.

وكان رونيون ويليامز حارس مرمى صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا فاز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024 الماضي.

الأهلي بيراميدز جوائز كاف إمام عاشور إبراهيم عادل
