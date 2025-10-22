جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب في القارة لعام 2025.

وشهدت القائمة وجود منتخب مصر مع 9 منتخبات أخرى.

وتضم قائمة الاتحاد الإفريقي لأفضل منتخب في قارة إفريقيا، منتخب المغرب الأول ومنتخب المغرب للشباب المتوج بكأس العالم.

وحصل منتخب كوت ديفوار على جائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2024 الماضي.

وجاءت قائمة المنتخبات المرشحة للجائزة كالآتي:

مصر

كوت ديفوار

كاب فيردي

الجزائر

المغرب

المغرب للشباب

غانا

السنغال

جنوب إفريقيا

تونس

وشهدت عام 2025 تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعدما احتل المركز الأول في مجموعته خلال التصفيات.