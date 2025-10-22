جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

احتفال محمد حمدي بهدفه مع منتخب مصر - غينيا بيساو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب في القارة لعام 2025.

وشهدت القائمة وجود منتخب مصر مع 9 منتخبات أخرى.

وتضم قائمة الاتحاد الإفريقي لأفضل منتخب في قارة إفريقيا، منتخب المغرب الأول ومنتخب المغرب للشباب المتوج بكأس العالم.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة

وحصل منتخب كوت ديفوار على جائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2024 الماضي.

وجاءت قائمة المنتخبات المرشحة للجائزة كالآتي:

مصر

كوت ديفوار

كاب فيردي

الجزائر

المغرب

المغرب للشباب

غانا

السنغال

جنوب إفريقيا

تونس

وشهدت عام 2025 تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعدما احتل المركز الأول في مجموعته خلال التصفيات.

منتخب مصر جوائز كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر
نرشح لكم
طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة استقبال ملكي لمنتخب شباب المغرب بعد التتويج بكأس العالم بمشاركة في الجول.. مومباسا تستعد لاستضافة قمة أعمال كرة القدم الإفريقية 2025 خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
جوائز كاف - صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب 28 ثاتيه | منتخب مصر
طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي 21 دقيقة | سعودي في الجول
جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس 29 دقيقة | الدوري المصري
جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب ساعة | الدوري المصري
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك ساعة | الدوري الإسباني
قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه
/articles/515699/جوائز-كاف-مصر-ومنتخبي-المغرب-ضمن-المرشحين-لجائزة-أفضل-منتخب-في-إفريقيا