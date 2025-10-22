دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يلعب بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا في القاهرة.

ورفض كاف ملعب الفريق الإثيوبي في أديس أبابا، ولذلك قرر نقل مباراته مع بيراميدز هناك إلى القاهرة.

وستكون مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب في السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر، وتقام المباراتين على استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ32 بعد الفوز في الدور التمهيدي الأول على الجيش الرواندي.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا من الموسم الماضي بعدما فاز باللقب على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.