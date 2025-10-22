استقبال ملكي لمنتخب شباب المغرب بعد التتويج بكأس العالم

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

منتخب المغرب تحت 20 عاما - الشباب

يستقبل محمد السادس ملك المغرب منتخب بلاده للشباب بعد التتويج بكأس العالم دون 20 عاما.

وتوج منتخب المغرب للشباب باللقب بعدما فاز في النهائي على الأرجنتين بهدفين دون مقابل.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس خصص يوم الأربعاء لاستقبال الفريق بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه.

وذكر بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك سيستقبل أعضاء منتخب المغرب للشباب بالقصر الملكي بمدينة الرباط.

بعد لقاء الملك، سيحظى منتخب المغرب للشباب باستقبال شعبي وجماهيري مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي، مرورا بباب السفراء، ثم شارع محمد الخامس.

وواصلت المنتخبات المغربية تألقها عالميا وقاريا بعد تتويج منتخبها للشباب بكأس العالم الذي أقيم في تشيلي.

تتويج شباب المغرب بالميدالية الذهبية في المونديال، جاءت ضمن سلسلة إنجازات حققتها الكرة المغربية على مدار السنوات الماضية.

المنتخب الأول - رابع العالم

نجح المنتخب المغربي الأول في الوصول لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

المغرب نجح خلال مشواره في الفوز أمام كندا وبلجيكا، والتعادل أمام كرواتيا وصيف النسخة السابقة، ليتأهل إلى دور الـ16.

وخلال مشواره نجح المنتخب المغربي في الإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، والبرتغال بهدف يوسف النصيري، قبل الخسارة أمام فرنسا في المباراة قبل النهاية بهدفين نظيفين.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بصعوبة 2-1، ليحصد المركز الرابع، وهو المركز الأفضل لمنتخب خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

مغامرة

منتخب المحليين - الأكثر تتويجا

منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين عام 2009 لم يفز منتخب باللقب أكثر من المغرب خلال 8 نسخ أقيمت للبطولة.

أسود أطلس للمحليين نجحوا في التتويج بـ3 نسخ أعوام 2018 في المغرب، و2020 في الكاميرون، و2024 (أقيمت عام 2025) في أوغندا وكينيا وتنزانيا كتنظيم مشترك.

المغرب بطل أمم أفريقيا للمحليين - الاتحاد للأخبار

منتخب الشباب - بطل العالم

حصد منتخب المغرب للشباب المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا في النهائي، بالبطولة التي نظمتها مصر إبريل 2025.

وتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم، ضمن 4 منتخبات إفريقية.

ونجح شباب أطلس في التتويج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، وللمرة الثانية في تاريخ إفريقيا.

وسبق أن توج منتخب غانا بلقب كأس العالم عام 2009 بعد الفوز على حساب البرازيل في البطولة التي نظمتها مصر.

May be an image of American football, football and text that says

المنتخب الأولمبي - الميدالية البرونزية

توج منتخب المغرب تحت 23 سنة، ببطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد عام 2023 والتي استضافتها المغرب.

وفاز المنتخب المغربي باللقب بعد الفوز على حساب نظيره المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونجح المغاربة في الفوز ببرونزية أولمبياد باريس 2024 بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى التي ضمت الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

بعدها أطاح المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل الخسارة أمام إسبانيا المتوج بالذهب في نصف النهائي.

وحقق المغرب فوزًا كبيرًا في مباراة تحديد المركز الثالث على حساب مصر بنتيجة 6-0

المنتخب الأولمبي المغربي يعتلي منصة التتويج في

منتخب الناشئين - بطل إفريقيا

توج منتخب الناشئين بكأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة 2025 ليتأهل لكأس العالم المقرر في قطر نوفمبر المقبل.

ناشئو المغرب احتلوا صدارة المجموعة الأولى التي ضمت زامبيا وأوغندا وتنزانيا.

بعدها أطاح المغرب بجنوب إفريقيا، ثم كوت ديفوار، قبل الفوز في المباراة النهائية على حساب مالي.

المغرب
نرشح لكم
جوائز كاف - صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة بمشاركة في الجول.. مومباسا تستعد لاستضافة قمة أعمال كرة القدم الإفريقية 2025
أخر الأخبار
راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك 3 دقيقة | الدوري الإسباني
جوائز كاف - صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب 40 دقيقة | منتخب مصر
طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي ساعة | سعودي في الجول
جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس ساعة | الدوري المصري
جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب ساعة | الدوري المصري
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه
/articles/515696/استقبال-ملكي-لمنتخب-شباب-المغرب-بعد-التتويج-بكأس-العالم