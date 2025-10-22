استقبال ملكي لمنتخب شباب المغرب بعد التتويج بكأس العالم

يستقبل محمد السادس ملك المغرب منتخب بلاده للشباب بعد التتويج بكأس العالم دون 20 عاما.

وتوج منتخب المغرب للشباب باللقب بعدما فاز في النهائي على الأرجنتين بهدفين دون مقابل.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس خصص يوم الأربعاء لاستقبال الفريق بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه.

وذكر بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك سيستقبل أعضاء منتخب المغرب للشباب بالقصر الملكي بمدينة الرباط.

بعد لقاء الملك، سيحظى منتخب المغرب للشباب باستقبال شعبي وجماهيري مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي، مرورا بباب السفراء، ثم شارع محمد الخامس.

وواصلت المنتخبات المغربية تألقها عالميا وقاريا بعد تتويج منتخبها للشباب بكأس العالم الذي أقيم في تشيلي.

تتويج شباب المغرب بالميدالية الذهبية في المونديال، جاءت ضمن سلسلة إنجازات حققتها الكرة المغربية على مدار السنوات الماضية.

المنتخب الأول - رابع العالم

نجح المنتخب المغربي الأول في الوصول لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

المغرب نجح خلال مشواره في الفوز أمام كندا وبلجيكا، والتعادل أمام كرواتيا وصيف النسخة السابقة، ليتأهل إلى دور الـ16.

وخلال مشواره نجح المنتخب المغربي في الإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، والبرتغال بهدف يوسف النصيري، قبل الخسارة أمام فرنسا في المباراة قبل النهاية بهدفين نظيفين.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بصعوبة 2-1، ليحصد المركز الرابع، وهو المركز الأفضل لمنتخب خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

منتخب المحليين - الأكثر تتويجا

منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين عام 2009 لم يفز منتخب باللقب أكثر من المغرب خلال 8 نسخ أقيمت للبطولة.

أسود أطلس للمحليين نجحوا في التتويج بـ3 نسخ أعوام 2018 في المغرب، و2020 في الكاميرون، و2024 (أقيمت عام 2025) في أوغندا وكينيا وتنزانيا كتنظيم مشترك.

منتخب الشباب - بطل العالم

حصد منتخب المغرب للشباب المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا في النهائي، بالبطولة التي نظمتها مصر إبريل 2025.

وتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم، ضمن 4 منتخبات إفريقية.

ونجح شباب أطلس في التتويج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، وللمرة الثانية في تاريخ إفريقيا.

وسبق أن توج منتخب غانا بلقب كأس العالم عام 2009 بعد الفوز على حساب البرازيل في البطولة التي نظمتها مصر.

المنتخب الأولمبي - الميدالية البرونزية

توج منتخب المغرب تحت 23 سنة، ببطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد عام 2023 والتي استضافتها المغرب.

وفاز المنتخب المغربي باللقب بعد الفوز على حساب نظيره المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونجح المغاربة في الفوز ببرونزية أولمبياد باريس 2024 بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى التي ضمت الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

بعدها أطاح المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل الخسارة أمام إسبانيا المتوج بالذهب في نصف النهائي.

وحقق المغرب فوزًا كبيرًا في مباراة تحديد المركز الثالث على حساب مصر بنتيجة 6-0

منتخب الناشئين - بطل إفريقيا

توج منتخب الناشئين بكأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة 2025 ليتأهل لكأس العالم المقرر في قطر نوفمبر المقبل.

ناشئو المغرب احتلوا صدارة المجموعة الأولى التي ضمت زامبيا وأوغندا وتنزانيا.

بعدها أطاح المغرب بجنوب إفريقيا، ثم كوت ديفوار، قبل الفوز في المباراة النهائية على حساب مالي.