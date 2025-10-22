بعد استبعاد مجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتمم إجراءات تسليم وتسلم الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عن لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي الإسماعيلي.

وأوضح الإسماعيلي عن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على الوضعين المالي والإداري للنادي، تمهيدًا لتيسير العمل داخله إلى حين صدور قرار بتشكيل لجنة تتولى إدارة النادي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة. (طالع التفاصيل)

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي كشف قبل أيام عن فتح حساب خاص بسداد غرامات النادي، وإنهاء أزمة القيد للفريق الأول للكرة.

وطالب مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي، من محبيه بضح المساهمات المالية لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات.

ولم يكتمل النصاب في الجمعية العمومية غير العادية للنادي لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004.

وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته.

