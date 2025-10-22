أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بأداء فريقه بعد الفوز على أتليتكو مدريد برباعية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "كانت مباراة صعبة جدا، وطالما أن النتيجة كانت 0-0 كان من الواضح أنها ستكون معقدة".

وأضاف: "بعد الهدف الأول بدأوا يفتحون اللعب وأصبح من الأسهل علينا إيجاد المساحات. كانت ثلاث نقاط مستحقة تماما".

وتابع: "كان أداء جماعيا كبيرا، في هذا المستوى عليك أن تقدم أفضل ما لديك في كل مرحلة من اللعب، وقد فعلنا ذلك اليوم".

وعن فيكتور جيوكيريس قال أرتيتا: "سعيد جدا من أجله. بمجهوده وكل ما يقدمه للفريق، استحق الهدف تماما".

وأوضح "تعاقدنا معه من أجل التسجيل، وهو يضع على نفسه مطالب عالية، لكننا نقدر كثيرا كل ما يفعله من أجل الفريق، ويمكن رؤية سعادته بعد المباراة".

واختتم "هو معتاد على تسجيل الكثير من الأهداف خلال العامين الماضيين، وآمل أن تكون هذه بداية لسلسلة جديدة له".

وضرب أرسنال ضيفه أتليتكو مدريد برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وفاز أرسنال على أتليتكو مدريد بعدما سجل 4 أهداف في الشوط الثاني، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة في المركز الثالث وبالتساوي مع باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي.

بينما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 3 وتراجع للمركز الـ18.

