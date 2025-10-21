بمشاركة في الجول.. مومباسا تستعد لاستضافة قمة أعمال كرة القدم الإفريقية 2025

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

قمة أعمال كرة القدم الإفريقية - كينيا 2025

تستضيف مدينة مومباسا الكينية قمة أعمال كرة القدم الإفريقية (AFBS) لعام 2025 يومي 24 و25 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من 30 دولة.

الحدث تنظمه مؤسسة كرة القدم من أجل إفريقيا (FFA) تحت شعار "بناء مستقبل كرة القدم الإفريقية: الاستثمار، الحوكمة، والتميز في القواعد"، ويعد المنصة الأبرز لصناعة كرة القدم في القارة.

الحدث يربط بين أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مع متابعة إعلامية من منصات رياضية كبرى في المنطقة، من بينها FilGoal.com.

يفتتح القمة وزير الرياضة الغاني كوفي آدي آدامز، بعد قيادة بلاده للتأهل إلى كأس العالم، ليكون ضيف الشرف للنسخة الرابعة من القمة.

ويشارك في الجلسات عدد من أبرز الشخصيات الرياضية في القارة، منهم نصر الدين عزام، المحامي الدولي والمستشار القانوني لعدد من الأندية والاتحادات، في مناقشات حول حوكمة كرة القدم وحقوق اللاعبين والإصلاح القانوني في الرياضة الإفريقية.

ومن المنتظر حضور رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم حسين محمد، ورئيس اتحاد جرينادا مارلون جلين.

القمة تهدف إلى بناء منصة تجمع المستثمرين وصناع القرار في خمس محاور رئيسية: الاستثمار والاستدامة المالية، الحوكمة والسياسات، تطوير الناشئين، كرة القدم النسائية والمساواة، إضافة إلى البنية التحتية والسياحة الرياضية.

وقال بريان ويسالا، مؤسس ومدير مؤسسة كرة القدم من أجل إفريقيا: "إفريقيا والشرق الأوسط يشتركان في شغف كرة القدم، والقمة ستكون منصة لبناء شراكات واستثمارات جديدة بين الجانبين".

مومباسا، بساحلها التاريخي، تقدم خلفية مثالية للحدث الذي يربط بين كرة القدم والتنمية الاقتصادية والسياحة. وتعد فنادق سيتي بلو الشريك الرسمي للضيافة، فيما تشمل فعاليات القمة منتدى الاستثمار ومائدة حوكمة التميز ومنتدى الشباب.

النسخة الجديدة تأتي استكمالًا لنجاح الدورات السابقة التي شهدت مشاركة أندية وشركات عالمية مثل هوفنهايم وماينز وSouth African Airways ومدرسة ISDE للأعمال.

وتأتي القمة قبل عامين من استضافة كينيا، إلى جانب أوغندا وتنزانيا، لكأس الأمم الإفريقية 2027، في توقيت يمثل محطة مهمة لمستقبل كرة القدم في القارة.

