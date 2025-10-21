ماريسكا: أعامل لاعبي تشيلسي مثل أطفالي

يرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن الإعداد النفسي للاعبين يلعب دورا كبيرا في تحقيق النتائج الإيجابية.

وحقق تشيلسي انتصارين متتالين في الدوري الإنجليزي على حساب ليفغربول ونوتينجهام فورست.

وقال ماريسكا عبر وكالة الأنباء البريطانية: "لست من نوع المدربين الذين يعاقبون اللاعبين، لا أعتقد أنها الطريقة الصحيحة للقيام بالأمور. أفضل مساعدتهم على فهم الأمور، والقيام بها بالشكل الصحيح".

وأضاف "لدي 4 أطفال. عندما يخطئون لا أعاقبهم، بل أحاول تعليمهم التصرف بشكل صحيح".

وواصل "أحاول معاملة اللاعبين بالطريقة نفسها، ومساعدتهم على الفهم. هذه هي الطريقة التي أرى بها الأمور. قد يكون الأمر صحيحاً أو خاطئاً، لا أعرف لكنها طريقتي المفضلة".

ماريسكا نجح في قيادة تشيلسي لتحقيق لقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفي الموسم الحالي يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد مكرور 8 جولات.

