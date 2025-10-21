خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 17:41
كتب : FilGoal
طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الأهلي ضد إيجل نوار بطل بوروندي في دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد إيجل نوار يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.
وذلك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الثامنة مساء.
وكان الأهلي حقق الفوز على إيجل نوار في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
ولعب الأهلي أمام إيجل نوار في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد، الدنماركي يس توروب.
