خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الأهلي ضد إيجل نوار بطل بوروندي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد إيجل نوار يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وذلك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وكان الأهلي حقق الفوز على إيجل نوار في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ولعب الأهلي أمام إيجل نوار في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد، الدنماركي يس توروب.

لحجز التذاكر واستلام بطاقة المشجع من هنا

الأهلي دوري أبطال إفريقيا تذكرتي
