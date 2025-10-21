بعد عام من فوزه بالكرة الذهبية.. فياريال يُكرم رودري

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

رودري - فياريال

كرم نادي فياريال لاعبه السابق رودري نجم مانشستر سيتي بعد عام من فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2024.

ورغم غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، غير أن رودري يتواجد مع فريقه في لقاء فياريال يوم الثلاثاء.

ويحل سيتي ضيفا على فياريال ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتم تكريم رودري في ملعب لا سيراميكا بسبب فوزه بالكرة الذهبية الموسم الماضي.

Image

وأفاد النادي في بيان "سيحصل اللاعب السابق وخريج أكاديمية فياريال للشباب على الشارة الذهبية للنادي".

وكان بيب جوارديولا مدرب سيتي قد أوضح في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أعتقد أن رودري سيلعب أمام فياريال أو ضد أستون فيلا في الدوري الأحد المقبل".

وأضاف المدرب الإسباني "لن يغيب رودري طويلا، لكنها إصابة قوية".

وشدد "علينا أن نكون حذرين. حاولنا مرارًا وتكرارًا تجنّب أي إصابة أخرى، لكننا لم ننجح في ذلك، لذا سنرى".

وأصيب رودري خلال مباراة برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي.

يذكر أن الدولي الإسباني غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

