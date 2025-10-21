لاعب سيتي: لقد تحسنت كثيرا تحت قيادة جوارديولا.. ونصائح رودري أفادتني للغاية

أوضح نيكو جونزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي أنه تحسن كثيرًا تحت إشراف بيب جوارديولا.

انضم لاعب الوسط الإسباني إلى مانشستر سيتي في الشتاء الماضي، ولعب منذ ذلك الحين 27 مباراة في جميع المسابقات.

وقال نيكو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جوارديولا يريد الأفضل من الجميع لهذا السبب هو الأفضل".

وأضاف "كان هذا جيدًا بالنسبة لي لقد تحسنت كثيرًا، ولهذا السبب ألعب كرة القدم، لأكون في أفضل حالاتي، وأعتقد أنني أقوم بعمل جيد".

وتابع "بيب يحاول أن يُظهر لك ما عليك القيام به بشكل أفضل ولكن بعد أن يشرح لك كل شيء، تستمر في التفكير في كل شيء وكيف يمكنك التحسن".

وأكمل "يحاول جوارديولا تقديم النصيحة لي، في أشياء كثيرة على سبيل المثال، متى تتحرك كلاعب خط وسط، عليك أن تركض كثيرًا، ولكن عليك أن تفعل ذلك في اللحظة المناسبة، هذا ما كنت أعمل عليه معه ربما يكون هذا هو أهم شيء".

وعندما سُئل عما إذا كان يلجأ إلى رودري طلبا للنصائح، أوضح "بالطبع.. في كل مباراة".

وأردف "في المباراة الأخيرة بين الشوطين، نصحني بما شاهده، إنه يعرف الكثير عما يجب أن أفعله في هذا المركز".

وأتم "رودري أحد قادة الفريق، وهذا دور بالغ الأهمية ويحاول توجيهنا، وخاصة اللاعبين الشباب، إنه يحاول مساعدتنا على فهم أسلوب لعبنا بشكل أفضل".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com