مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

قارن المصري مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقية الفارق المالي الكبير بين ناديه واتحاد جدة السعودي.

وفاز اتحاد جدة على منافسه الشرطة العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال سليمان للصحفيين: "ميزانية نادي الشرطة العراقي محدودة لضم اللاعبين، قيمة اللاعب الواحد في اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل".

أخبار متعلقة:
خسارة مؤمن سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية بقيادة مؤمن سليمان.. تقرير تونسي: المثلوثي يقترب من الشرطة العراقي اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح مواعيد مباريات اليوم 8 يوليو.. تشيلسي ضد فلومينينسي ومؤمن سليمان في كأس العراق

وأضاف "لعبنا بشكل جيد رغم النتيجة وهدننا مرمى الاتحاد وسجلنا هدفا".

وأنهى حديثه قائلا: "أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين والنتيجة لا تعكس سير المباراة التي كانت مليئة بالندية والمحاولات الهجومية".

وسجل موسى ديابي وفابينيو وحسام عوار (2) أهداف اتحاد جدة، بينما أحرز باسم شاكر هدف الشرطة الوحيد.

وتعرض دانيلو بيريرا لاعب اتحاد جدة للطرد في الدقيقة 50 بعد حصوله على بطاقة صفراء أخرى.

وافتتح شاكر النتيجة للشرطة مبكرا في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل ديابي في الدقيقة 17.

ثم تقدم فابينيو للاتحاد في الدقيقة 29، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 60.

واختتم عوار أهداف فريقه في الدقيقة 76.

بهذا الفوز يكون اتحاد جدة قد اقتنص الانتصار الأول له في البطولة وحصل على أول 3 نقاط في المركز السابع في الجدول.

بينما توقف رصيد الشرطة العراقي عند رصيد نقطة واحدة في المركز الـ 11.

مؤمن سليمان اتحاد جدة الشرطة العراقي
نرشح لكم
تحديد مواعيد وملاعب صدام العراق والإمارات نحو الملحق العالمي مواعيد مباريات اليوم 21 أكتوبر.. بيراميدز ضد فاركو ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا "المباراة الأكبر في تاريخ الهند لن تحدث".. الرياضية: استبعاد رونالدو أمام جوا تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي كوريا الجنوبية تفرض سيطرتها.. لاعب باريس سان جيرمان أفضل محترف خارج آسيا للمرة الثانية.. سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا انتهت - جوائز آسيا.. سالم الدوسري ولي كانج إن يتوجان بالأفضل داخل وخارج القارة أيمن حسين: نعتذر لجماهير العراق على عدم التأهل المباشر لكأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر ألونسو: مواجهة يوفنتوس كلاسيكية.. وهذا الثلاثي يغيب عن المباراة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب سيتي: لقد تحسنت كثيرا تحت قيادة جوارديولا.. ونصائح رودري أفادتني للغاية 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - زلاكة وإيفرتون أساسيان ضد فاركو 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كورتوا: مباراة يوفنتوس صعبة.. لابورتا مضطر لقول "اليد البيضاء" بسبب نيجريرا ساعة | الكرة الأوروبية
ليفربول يفقد جرافنبرخ أمام فرانكفورت ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يوجه الشكر لأمير عبد الحميد ومحمد نجيب ساعة | الدوري المصري
أثليتك: ديفيد ألابا يغيب عن الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
وكيله: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنتايك.. والزمالك لم يسدد قيمة الصفقة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515622/مؤمن-سليمان-قيمة-لاعب-اتحاد-جدة-تساوي-10-أضعاف-ميزانيتنا-بالكامل